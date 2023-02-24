"Мечтают сбежать, но не успевают": ВС РФ "прилетает" от ВСУ на Кинбурнской косе, — Гуменюк

Среди российских окупантов ходят слухи, что боевая работа на Кинбурнской косе — это билет в один конец, рассказала пресс-секретарь ОК "Юг".

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Российским оккупантам изрядно достается от ВСУ на Кинбурнской косе в Николаевской области. Об этом в эфире 24 Канала рассказала руководитель пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

Российские захватчики используют Кинбурнскую косу для выполнения боевых задач — обстрелов Очакова и других населенных пунктов на Левом берегу Днепра, но ясно осознают, что находятся под огневым контролем ВСУ, поэтому отстрелявшись пытаются покинуть позиции.

"После выстрелов они мечтают сбежать, но не успевают, потому что мы отрабатываем в ответ. Даже среди них самих, кто базируется на Левобережье, на входе в эту Кинбурнскую косу, по результатам перехватов распространяется такая информация, что выезд на такую работу — это билет в один конец", — сказала Наталья Гуменюк.

Она добавила, что сейчас территория Кинбурнской косы в Николаевской области перешла в "серую" зону.

РФ готовит точечные ракетные удары по городам Украины, сообщили в ОК "Юг" 20 февраля. В акватории Черного моря была замечена корабельная группировка из 9 единиц, одна из которых — подводный ракетоноситель. Запуск ракет с подводного носителя украинское ПВО, скорее всего, не сможет отследить.

Расстояние до населенных пунктов для ВСУ уже не имеет большого значения. Свидетельством тому удары по базам оккупантов в Мариуполе 23 февраля. Сейчас у Украины есть соответствующее вооружение для того, чтобы доставать до отдаленных российских позиций, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.