Триває бій: у Брянській області силовики намагаються затримати "українську ДРГ" із 40 осіб

Місцеві жителі зараз ховаються у підвалах, у селі підірвано електропідстанцію та газову станцію, повідомляють росЗМІ.

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У селі Сушани Брянської області російські силовики намагаються впоратися з двома групами "українських диверсантів", які нібито зайшли 2 березня на територію Росії і взяли в заручники місцевих жителів, а також вбили чоловіка, який їхав в авто. На цей час триває бій, повідомляють росЗМІ.

"У Сушанах триває повномасштабний бій з українською ДРГ. До села бойовики увійшли ще вранці. Достеменно відомо про взяття в заручники сім'ї, де є двоє дітей. Місцеві жителі зараз ховаються у підвалах, у селі підірвано електропідстанцію та газову станцію", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про загиблих точної інформації немає. За даними пропагандистів, диверсанти нібито взяли в заручники не лише місцевих жителів села Сушани, а й населеного пункту Любечани.

У ФСБ інформацію про "українських диверсантів" підтвердили.

"У прикордонному Климівському районі Брянської області ФСБ Росії та приданими силами Міністерства оборони Російської Федерації проводяться заходи щодо знищення озброєних українських, які порушили державний кордон", — йдеться у заяві ФСБ.

Українська сторона наявність "українських диверсантів" на території Брянщини не коментує, але в пабліках розповідають, що Сушани захопили "вагнерівці", які втекли з бази на території області.

ЗСУ поцілили у 4 катери російських окупантів у районі Кінбурнської коси Миколаївської області, які ті підготували для диверсантів. повідомила 1 березня керівниця пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк. Також українські захисники знищили 2 одиниці важкої артилерії росіян та 5 одиниць автобронетанкової техніки.