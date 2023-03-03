"Це винищувач": ЗМІ пишуть про два вибухи біля аеропорту, влада заперечує

За даними журналістів, біля міжнародного аеропорту система ППО збила український дрон. Однак в уряді регіону стверджують, що причиною шуму став літак, який "проходив звуковий бар'єр".

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Увечері 3 березня в районі міжнародного аеропорту міста Брянська у РФ пролунало два вибухи. Про це пише інтернет-видання Mash.

За даними журналістів, місцева система протиповітряної оборони збила дрон, запущений з українського боку.

Проте влада російського регіону цю інформацію заперечує. Уряд Брянської області заявив, що причиною гучних звуків став винищувач, який нібито проходив звуковий бар'єр, повідомляє агентство РИА Новости.

"В УМВС сказали, що винищувач надзвукового бар'єру проходив", — уточнила співрозмовниця журналістів.

При цьому ЗМІ підтверджує, що близько 20.00 за московським часом у небі над Брянськом чули "глуху бавовну". Про такий звук повідомляли у центрі та на околиці Радянського району міста.

Вибухи у Брянську: що говорять в Україні

В українських Telegram-каналах також повідомили про вибухи у Брянську.

Про це написав український журналіст Андрій Цаплієнко.

"У районі міжнародного аеропорту Брянська пролунало два вибухи", — прокоментував він.

На інформацію про події у Брянську відреагував і народний депутат Олексій Гончаренко.

"Кажуть, що це перехід літака на надзвук. Щось дуже багато надзвуків у Росії останнім часом", — пожартував політик.

Нагадаємо, вранці 2 березня співробітники ФСБ ловили групу нібито "українських диверсантів" у селі Сушани Брянської області РФ. За даними російської сторони, у заручники, ймовірно, потрапила сім'я з двома дітьми, а також жителі села Сушани та Любечани. При цьому росЗМІ назвали те, що відбувається "повномасштабною битвою з українською ДРГ". Губернатор регіону Олександр Богомаз написав про стрілянину "диверсантів" по машині, внаслідок чого було вбито чоловіка та поранено десятирічного хлопчика.

Через події у Брянській області член комітету Державної Думи РФ з оборони генерал-лейтенант Віктор Соболєв закликав уряд РФ до зміни статусу так званої "спеціальної військової операції" на оголошення повномасштабної війни з Україною.