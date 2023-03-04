"Інакше знищили б": в Україні знали про "операцію" під Брянськом, — голова РДК Капустін

За словами голови так званого "Російського добровольчого корпусу" Дениса Капустіна, він не пройшов би непоміченим замінованими мостами, під камерами та безпілотниками з тепловізорами.

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Українське керівництво знало про операцію "Російського добровольчого корпусу" у Брянській області, яка узгоджувалася з Києвом і без цього "просто не відбулася б". Про це заявив командир так званого "Російського добровольчого корпусу" Денис Капустін в інтерв'ю Financial Times.

Прихильник праворадикальних поглядів, відомий як Денис Нікітін та White Rex, стверджує, що якби про акцію в прикордонному з Україною регіоні не знав Київ, він не зміг би пройти замінованими мостами, під камерами та безпілотниками з тепловізорами та прихованими спостережними пунктами.

"Якби я ні з ким це не погодив, думаю, ми були б просто знищені", — пояснив він.

За його словами, в операції брало участь приблизно 45 осіб, включаючи й представників "партизанської мережі" у РФ, а в одному з населених пунктів сталася стрілянина, але про жертви серед цивільних йому невідомо.

Капустін заявив, що мета акції полягала в тому, щоб показати слабкість оборони РФ та надихнути співвітчизників на повстання проти російського президента Володимира Путіна.

"Головне було в тому, щоб нагадати росіянам, що вони не зобов'язані жити в кайданах і миритися з необхідністю брати участь у чиїйсь війні, виконувати чиюсь волю. Ви можете і повинні взяти в руки зброю. Ми підтримаємо кожного, хто хоче усунути від влади цих кремлівських узурпаторів", — заявив він, додавши, що багато хто з 45, що брали участь в операції, перебувають у підпільній партизанській мережі, яка нібито діє на території РФ.

"Це класична партизанська атака у класичному місці, де було по-справжньому складно і німцям і [радянській армії] ловити партизанів у брянських лісах. Закрити там кордон дуже складно", — сказав Руслан Пухов, директор московського Центру аналізу стратегій та технологій.

Влада РФ 2 березня заявила про появу в Брянській області "української диверсійної групи". За словами глави області Олександра Богомаза, загинули двоє місцевих жителів і постраждала дитина. Глава Кремля Володимир Путін назвав події терактом.

Реакція України

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк вважає цей випадок "класичною провокацією".

Хто такий Денис Капустін?

ЗМІ називають Нікітіна 38-річним поліглотом. Він колишній боєць змішаних єдиноборств, пов'язаний із неонацистськими угрупованнями. Народився в Росії, жив у Німеччині, а у 2017 році переїхав до України. У Києві він організував бійцівські клуби для росіян, українців та західних неонацистів.

Така праворадикальна активність призвела до заборони на відвідування Шенгенської зони на 10 років, проте вона залишалася активною в Європі.

"Він активно взаємодіяв з праворадикалами в Німеччині, Франції, Болгарії та інших країнах, навіть попри те, що сам туди не їздив", — пояснив Майкл Колборн, журналіст і дослідник з Bellingcat, який спеціалізується на праворадикальних угрупованнях.

Нагадаємо, що ЗМІ повідомляють про два вибухи біля аеропорту в Брянську, але місцева влада це заперечує.

Раніше Фокус повідомляв, що у російській Держдумі закликали оголосити війну Україні через "ДРГ" під Брянськом.