"Это последствия войны": Подоляк пояснил причины беспорядков и взрывов в России

Михаил Подоляк отметил, что Украина не имеет никакого отношения к атакам на российские регионы, и Кремлю стоит опасаться собственных партизан.

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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в очередной раз высказался о взрывах, которые в последние месяцы звучат в разных регионах Российской Федерации. О том, что это может значить, политик написал в Twitter в пятницу, 3 марта.

По словам Подоляка, российские власти продолжают терять контроль над страной, и это показывают события последних нескольких дней. Атаки беспилотников, столкновения бандформирований, взрывы — все это прямые последствия война, которую Россия развязала по отношению к Украине, уверен представитель Офиса президента.

"Взрывы на критических объектах; неизвестные дроны, которые атакуют российские регионы; столкновения бандформирований; партизаны, атакующие населенные пункты, — все это прямые последствия потери контроля внутри России. И все это последствия войны", — написал Михаил Подоляк.

В заключение советник главы ОП подчеркнул, что Украина никакого отношения к внутренним конфликтам на территории России не имеет. Российские граждане прекрасно справляются с этим сами.

Напомним, что 2 марта росСМИ подтвердили ночную атаку БПЛА на воинскую часть на территории оккупированного Крымского полуострова. По данным пропагандистов, дроны упали в Сакском районе, один из них взорвался. Минобороны РФ, в свою очередь, отчиталось о "массированной атаке" ВСУ и уничтожении 6 БПЛА.

Также 2 марта губернатор Курской области заявил, что в регионе продолжаются взрывы. В селе Троицкое зафиксировано 9 "прилетов". Еще 11 насчитали в селе Бегоща, где после взрывов пропало электричество.