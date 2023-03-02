Более 20 "прилетов": губернатор Курской области заявил, что в регионе продолжаются взрывы

По словам Романа Старовойта, в селе Троицкое зафиксировано 9 "прилетов". Еще 11 насчитали в селе Бегоща, здесь после взрывов пропало электричество.

Related video

Губернатор Курской области в РФ Роман Старовойт пожаловался, что после утренних взрывов в селе Теткино в четверг, 2 марта, обстрел региона не прекратился. К 14:00 дня по украинскому времени российский чиновник насчитал более 20 "прилетов" в разных населенных пунктах области. Об этом он написал у себя в Telegram-канале.

В атаке на Курскую область Старовойт обвиняет Вооруженные силы Украины.

"ВСУ продолжили обстреливать приграничные территории Курской области", — уточнил он.

По его словам, 9 "прилетов" зафиксировано в районе села Троицкое Кореневского района. При этом пострадавших и разрушений здесь нет.

Еще 11 взрывов насчитали рядом с селом Бегоща Рыльского района. В этом населенном пункте также никто из местных жителей не пострадал, в то же время здесь пропало энергоснабжение. На место происшествия уже выехали ремонтные бригады.

Кроме этого, Старовойт уточнил информацию по обстрелу села Теткино. Как сообщалось ранее, там якобы погиб местный житель, еще одного мужчину госпитализировали с ранениями средней тяжести. Как рассказал губернатор страны-агрессора, всего там зафиксировали 5 "прилетов", в результате которых пострадало восемь домовладений и три автомобиля.

После взрывов в Теткино также начались проблемы с электричеством.

Брянск: что происходит

Неспокойный день выдался и у жителей Брянской области. Утром 2 марта российские СМИ сообщили о том, что на территорию российского региона якобы проникло около 50 "украинских диверсантов". По версии россиян, они взяли в заложники местных жителей, а также убили ехавшего в автомобиле мужчину.

В украинских пабликах распространяется информация, что "украинские диверсанты" на самом деле являются беглыми "вагнеровцами".

Представитель украинской разведки Андрей Юсов, в свою очередь, считает, что так называемая "ДРГ" в Брянской области" — это следствие внутренних конфликтов в Российской Федерации. Он уверен, что сегодняшние события являются "продолжением трансформации России, ее очищением и освобождением от диктатуры Путина".

Параллельно с этим губернатор Брянщины Александр Богомаз заявил, что в результате атаки вражеского дрона в селе Сушаны якобы загорелся жилой дом, а в селе Ломаковка из-за обстрелов разрушено два жилых дома.

Напомним, в декабре 2022 года ФСБ РФ уже заявляло о ликвидации якобы "диверсантов ВСУ" на территории Брянской области. Российская спецслужба утверждала, что "украинцы" взяли с собой взрывные устройства мощностью до 40 килограмм в тротиловом эквиваленте.