"Пришли с немецкими пистолетами": ФСБ заявила о ликвидации "диверсантов ВСУ" в Брянской области

Российские оперативники рассказали о боестолкновении с украинской группой. Так называемые диверсанты взяли взрывные устройства мощностью до 40 килограмм в тротиловом эквиваленте, утверждает спецслужба.

Related video

ФСБ заявила о якобы ликвидации "диверсионно-разведывательной группы" (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на границе Брянской области. Об этом пишет агентство "РИА Новости" со ссылкой на центр общественных связей спецслужбы.

По версии российских оперативников, 25 декабря было боестолкновение при попытке проникновения "ДРГ" в Брянскую область из Украины.

"Уничтожены четыре диверсанта, предпринявшие попытку проникновения на территорию Брянской области", — отметили в центре.

У "диверсантов" было иностранное оружие — немецкие пистолеты-пулеметы SIG Sauer и патроны к ним, приборы связи и навигации и 4 самодельных взрывных устройства мощностью около 40 килограммов в тротиловом эквиваленте, утверждает ФСБ.

Брянская область граничит с Сумской и Черниговской областями Украины.

[ + – ] Брянская область граничит с 2 украинскими областями

Президент РФ Владимир Путин в октябре ввел в этой области средний уровень террористической угрозы. В Брянской области действует желтый уровень террористической опасности, последний раз его продлевали 20 декабря на 15 дней.

Напомним, что глава военной группировки "Вагнер" Евгений Пригожин допускал набор женщин в ряды диверсантов.

РосСМИ 25 ноября писали историю о "ликвидации" 3 украинских диверсантов, которые якобы хотели взорвать российские энергетические объекты. Оказалось, что "диверсанты" были фанатами украинской компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R.

В сентябре оккупанты говорили об уничтожении 40 "украинских диверсантов" возле Запорожской АЭС. Минобороны России заявляло, что 60 "диверсантов" приплыли на моторных лодках.