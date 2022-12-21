Снайперы и диверсанты: Пригожин хочет нанимать в "Группу Вагнер" из женских колоний

По словам "повара Путина", такая практика широко применялась. И хотя на этом пути существуют препятствия, этот вопрос Пригожин надеется "дожать".

Related video

Российский олигарх и основатель военной группировки "Вагнер" Евгений Пригожин допустил возможность набора в ряды снайперов и диверсантов женщин, которые отбывают наказание в российских колониях. При этом "повар Путина" признал, что на этом пути он встретил сопротивление, но он надеется этот вопрос "дожать". Об этом олигарх написал в Telegram.

Идею нанимать в ряды "вагнеровцев" женщин предложил депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер. В своем обращении к Пригожину он пишет, что к нему обратились женщины, отбывающие наказание в ИК-6 в Нижнем Тагиле, которые готовы отправиться на территорию Украины воевать в роли связистов, врачей и медсестер.

"Они готовы отправиться в зону СВО в качестве связистов, врачей, медсестер, чтобы оказывать там посильную помощь нашим военнослужащим. Считаю, что они могут оказать помощь нашей стране. Прошу Вас рассмотреть данное обращение", — говорится в обращении.

[ + – ] Пригожину предложили набирать в "Группу Вагнер" женщин-заключенных

На это Пригожин ответил, что он абсолютно согласен с предложением. Более того, олигарх считает, что женщины также сгодились бы в качестве снайперов и диверсантов.

"Всем известно, что это широко применялось. Работаем в этом направлении. Есть сопротивление, но думаю дожмем", — ответил Пригожин.

Напомним, Александр Агеев, который отбывает пожизненное заключения за убийство певца Михаила Круга, попросил отправить его на войну в Украину в составе "Группы Вагнер". По словам заключенного, он таким образом хочет "искупить кровь, пролитую в бандитских разборках".

В Минобороны Великобритании сообщили, что "вагнеровцы" играют важную роль в боях на истощение возле Бахмута Донецкой области. По данным британских разведчиков, россияне разработали тактику, при которой используют большое количество заключенных в качестве расходного материала.