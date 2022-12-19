"Хочу искупить кровь": осужденный за убийство Михаила Круга попросился на войну в Украину

Приговоренный к пожизненному сроку Александр Агеев написал несколько заявлений с просьбой взять его в ряды "Группы Вагнера".

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Соучастник убийства российского шансон-исполнителя Михаила Круга Александр Агеев попросил отправить его на войну в Украину в составе "Группы Вагнера". На данный момент он отбывает пожизненный срок. Об этом сообщил телеканал "НТВ" со ссылкой на источник.

По данным собеседника журналистов, Агеев написал несколько заявлений с просьбой принять его в состав "Группы Вагнера", чтобы он смог отправиться на войну в Украину и "искупить кровь, пролитую в бандитских разборках".

Известно, что Александр Агеев состоял в ОПГ "Тверские волки" и сейчас он отбывает пожизненный срок за убийство Круга 1 июля 2002 года и другие тяжкие преступления. В 2019 году СМИ сообщили, что Агеев написал чистосердечное признание в убийстве. По данным журналистов, показания на него дал один из лидеров банды Александр Осипов, также отбывающий пожизненное и убивший другого члена "Волков" Дмитрия Веселова.

Также мы писали, что бывший российский военный Рамиль Шамсутдинов, который отбывает 24,5 года тюрьмы за убийство восьмерых сослуживцев в 2019 году, также попросился в ряды "Группы Вагнера" для участия в войне против Украины. Однако руководство группировки боевиков отказалось его принимать, сославшись на то, что "народу уже и так много".

Осенью этого года в сети появилось видео, на котором запечатлено, как приближенный к президенту РФ Владимиру Путину бизнесмен Евгений Пригожин, курирующий "Группу Вагнера", вербует заключенных на войну. В Центре национального сопротивления при Силах специальных операций ВСУ сообщили, что осужденных в "Вагнера" используют в качестве "пушечного мяса" на фронте.