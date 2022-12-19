"Хочу спокутувати кров": засуджений за вбивство Михайла Круга попросився на війну в Україну

Засуджений до довічного терміну Олександр Агєєв написав кілька заяв із проханням взяти його до лав "Групи Вагнера".

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Співучасник вбивства російського шансон-виконавця Михайла Круга Олександр Агєєв попросив відправити його на війну до України у складі "Групи Вагнера". Зараз він відбуває довічний термін. Про це повідомив телеканал НТВ з посиланням на джерело.

За даними співрозмовника журналістів, Агєєв написав кілька заяв з проханням прийняти його до складу "Групи Вагнера", щоб він зміг вирушити на війну в Україну та "спокутувати кров, пролиту в бандитських розборках".

Відомо, що Олександр Агєєв перебував у ОЗУ "Тверські вовки" і зараз він відбуває довічний термін за вбивство Круга 1 липня 2002 року та інші тяжкі злочини. У 2019 році ЗМІ повідомили, що Агєєв написав щиросердне зізнання у вбивстві. За даними журналістів, свідчення на нього дав один із лідерів банди Олександр Осипов, який також відбуває довічний і вбив іншого члена "Вовків" Дмитра Веселова.

Також ми писали, що колишній російський військовий Раміль Шамсутдінов, який відбуває 24,5 року в'язниці за вбивство вісьмох товаришів по службі у 2019 році, також попросився до лав "Групи Вагнера" для участі у війні проти України. Проте керівництво угруповання бойовиків відмовилося його приймати, пославшись на те, що "народу вже й так багато".

Восени цього року в мережі з'явилося відео, на якому знято, як наближений до президента РФ Володимира Путіна бізнесмен Євген Пригожин, який курирує "Групу Вагнера", вербує ув'язнених на війну. У Центрі національного опору при Силах спеціальних операцій ЗСУ повідомили, що засуджених у "Вагнера" використовують як "гарматне м'ясо" на фронті.