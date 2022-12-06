Росіянин, який вбив вісім товаришів по службі, попросився до "Групи Вагнера": його відмовилися взяти

Раміля Шамсутдінова минулого року було засуджено до 24,5 років в'язниці за розстріл військових у Забайкаллі. У "Вагнері" не захотіли приймати засудженого до своїх лав, заявивши, що "народу вже й так багато".

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Колишній російський військовий Раміль Шамсутдінов, який відбуває 24,5 роки в'язниці за вбивство вісьмох товаришів по службі у 2019 році, попросився до лав "Групи Вагнера" для участі у війні проти України. Проте керівництво угруповання бойовиків відмовилося приймати його. Про це пише телеграм-канал Baza.

За даними ЗМІ, Шамсутдінов записався добровольцем для участі у війні проти України, коли до тюменської виправної колонії №2 (ІК №2) приїхали представники "Групи Вагнера". Однак, приїхавши до колонії вдруге, "вагнерівці" відмовилися забирати засудженого, пославшись на те, що "народу вже й так багато". При цьому інших ув'язнених, які перебували у тій же колонії, до "Вагнера" прийняли — вони вже покинули територію ІК.

Раміль Шамсутдінов: що про нього відомо

У листопаді 2019 року під час зміни варти у селищі Гірський Забайкальського краю РФ рядової строкової служби Шамсутдінов розстріляв військовослужбовців з автомата АК-74 — вісім загинули, двоє отримали поранення. За словами стрільця, він вирішив відкрити вогонь через дідівщину на службі — Шамсутдінов стверджував, що товариші по службі загрожували йому сексуальними знущаннями.

У січні 2021 року суд засудив Шамсутдінова до 24,5 років ув'язнення. За підсумками перевірки, частину, в якій служив строковик, було розформовано.

Водночас окупанти видали російській "Групі Вагнера" дозвіл на вербування засуджених громадян, які відбувають ув'язнення на тимчасово окупованих територіях України.

Також нещодавно в Офісі президента розповіли, як бойовиків "Групи Вагнера" кидають на штурм Бахмута на Донеччині.