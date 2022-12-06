Убивший восемь сослуживцев россиянин попросился в "Группу Вагнера": брать его отказались

Рамиль Шамсутдинов в прошлом году был приговорен к 24,5 годам тюрьмы за расстрел военных в Забайкалье. В "Вагнере" не захотели принимать осужденного в свои ряды, заявив, что "народу уже и так много".

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Бывший российский военный Рамиль Шамсутдинов, который отбывает 24,5 лет тюрьмы за убийство восьмерых сослуживцев в 2019 году, попросился в ряды "Группы Вагнера" для участия в войне против Украины. Однако руководство группировки боевиков отказалось его принимать. Об этом пишет телеграм-канал Baza.

По данным СМИ, Шамсутдинов записался добровольцем для участия в войне против Украины, когда в тюменскую исправительную колонию №2 (ИК №2) приехали представители "Группы Вагнера". Однако, приехав в колонию во второй раз, "вагнеровцы" отказались забирать осужденного, сославшись на то, что "народу уже и так много". При этом других заключенных, которые находились в той же колонии, в "Вагнер" приняли — они уже покинули территорию ИК.

Рамиль Шамсутдинов: что о нем известно

В ноябре 2019 года во время смены караула в поселке Горный Забайкальского края РФ рядовой срочной службы Шамсутдинов расстрелял военнослужащих из автомата АК-74 — восьмеро погибли, двое получили ранения. По словам стрелка, он решил открыть огонь из-за дедовщины на службе — Шамсутдинов утверждал, что сослуживцы угрожали ему сексуальными издевательствами.

В январе 2021 года суд приговорил Шамсутдинова к 24,5 годам тюрьмы. По итогам проверки, часть, в которой служил срочник, была расформирована.

Тем временем оккупанты выдали российской "Группе Вагнера" разрешение на вербовку осужденных граждан, отбывающих тюремные заключения на временно оккупированных территориях Украины.

Также недавно в Офисе президента рассказали, как боевиков "Группы Вагнера" бросают на штурм Бахмута Донецкой области.