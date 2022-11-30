"Без броников и касок": в ОП рассказали, как заключенные из "Группы Вагнера" штурмуют Бахмут

"Вагнеровцы" используют завербованных заключенных как "живое мясо". Им дают в руки оружие и бросают на штурм украинских позиций.

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Российские заключенные, которых завербовала "Группа Вагнера", идут на штурм позиций под Бахмутом как "живое мясо". Об этом сообщает глава Офиса президента Андрей Ермак в телеграм-канале.

Командование "вагнеровцев" привозит на позиции заключенных без оружия. Позже им их выдают так называемые "верблюды". Получив оружие наемники без бронежилетов и касок делают набеги на позиции Сил обороны Украины.

"Именно это каждый день происходит под Бахмутом. Они составляют сотни таких людей в надежде, что им удастся ослабить нашу оборону. За спинами этого "мяса" стоят кадровые. Ничего не меняется в орде. Люди там были мясом всегда, такими и останутся пока не поднимут голову", — заявил Ермак.

Добавим, в утренней сводке Генерального штаба сообщили, что на Бахмутском и Авдеевском направлении РФ продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий. Враг наносит авиаудары и обстреливает из артиллерии и танков населенные пункты вокруг Бахмута и Авдеевки.

Напомним, по мнению Тома Купера, РФ будет продолжать штурм Бахмута пока у них есть ресурсы. ВСУ смогут удерживать город так как каждый месяц пополняется обученными бойцами.

Ранее военный аналитик объяснил влияние низких температур на ВС РФ под Бахмутом. У российских солдат ступор от холода.