"Может длиться годами": РФ продолжат штурмовать Бахмут пока у них есть ресурсы, — аналитик

Военный эксперт Том Купер отметил, что российские солдаты плохо подготовлены, а к ВСУ ежемесячно примыкают 12-15 тысяч хорошо обученных бойцов. Именно благодаря этому украинская армия удерживает город.

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Австрийский военный аналитик Том Купер считает, что Россия может пытаться захватить Бахмут Донецкой области годами. Российских военных будут отправлять на это направление пока будут ресурсы. Такое мнение он выразил в интервью украинскому изданию "Суспільне".

"Это может длиться годами. Пока Путин или его прихвостни будут мобилизовать тысячи резервистов, пока российское руководство может дать хотя бы какое-то оружие и амуницию военным, их туда будут отправлять", — сказал аналитик.

Том Купер также отметил, что в то время, когда российские солдаты плохо подготовлены, к Вооруженным силам Украины каждый месяц примыкают 12-15 тысяч хорошо обученых бойцов. Именно благодаря этому украинская армия удерживает Бахмут.

"Это и есть качественная разница между войсками. Именно благодаря этому ВСУ удерживают Бахмут. Россияне набирают тысячи новых мобилизованных и теряют тысячи, стремясь достичь хотя бы успеха", — считает он.

Ситуация на Кинбурнской косе

Аналитик объяснил, что освобождение Кинбурнской косы, которая относится к Николаевской области, является очень важной задачей для ВСУ.

"Кинбурнский полуостров примыкает к восточному течению Днепра. Это означает, что морское движение зависит от того, кто контролирует Кинбурнский полуостров", — сказал Купер.

Он также добавил, что ВС РФ могут перенести вооружение в этот район для обстрелов Николаева и Одессы.

Напомним, 28 ноября в Институте изучения войны рассказали, что ВСУ могут освободить Кинбурнскою косу и начать наступление на левережную часть Херсонской области.

Ранее, 18 ноября в британской разведке рассказали, что ВС РФ укомлектовывают и проводят перегруппировку частей, выведенных из Херсона. Оккупантов перебросят для расширения наступления на Бахмут.