"Може тривати роками": РФ продовжать штурмувати Бахмут поки у них є ресурси, — аналітик

Військовий експерт Том Купер зазначив, що російські солдати погано підготовлені, а до ЗСУ щомісяця приєднуються 12-15 тисяч добре навчених бійців. Саме завдяки цьому українська армія утримує місто.

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Австрійський військовий аналітик Том Купер вважає, що Росія може намагатися захопити Бахмут на Донеччині роками. Російських військових відправлятимуть на цей напрямок поки що будуть ресурси. Таку думку він висловив в інтерв'ю українському виданню "Суспільне".

"Це може тривати роками. Поки Путін або його посіпаки мобілізуватимуть тисячі резервістів, поки російське керівництво може дати бодай якусь зброю та амуніцію військовим, їх туди відправлятимуть", — сказав аналітик.

Том Купер також зазначив, що тоді, коли російські солдати погано підготовлені, до Збройних сил України щомісяця приєднуються 12-15 тисяч добре навчених бійців. Саме завдяки цьому українська армія тримає Бахмут.

"Це і є якісна різниця між військами. Саме завдяки цьому ЗСУ утримують Бахмут. Росіяни набирають тисячі нових мобілізованих і втрачають тисячі, прагнучи досягти хоча б успіху", — вважає він.

Ситуація на Кінбурнській косі

Аналітик пояснив, що звільнення Кінбурнської коси, яка належить до Миколаївської області, є дуже важливим завданням для ЗСУ.

"Кінбурнський півострів прилягає до східної течії Дніпра. Це означає, що морський рух залежить від того, хто контролює Кінбурнський півострів", — сказав Купер.

Він також додав, що ЗС РФ може перенести озброєння в цей район для обстрілів Миколаєва та Одеси.

Нагадаємо, 28 листопада в Інституті вивчення війни розповіли, що ЗСУ можуть звільнити Кінбурнську косу та розпочати наступ на лівобережну частину Херсонської області.

Раніше, 18 листопада, в британській розвідці розповіли, що ЗС РФ укомлектовують і проводять перегрупування частин, виведених з Херсона. Окупантів перекинуть для розширення наступу на Бахмут.