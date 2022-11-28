ЗСУ можуть звільнити Кінбурнську косу та форсувати Дніпро для наступу, — ISW (фото)

На думку аналітиків, ЗС РФ очікують, що українська армія займе Кінбурнську косу. Однак вони мають намір завадити просуванню на материкову частину Херсонської області та захиститись від десантного нападу.

Related video

Російські війська чітко оцінюють, що Збройні Сили України можуть форсувати річку Дніпро для початку контрнаступу на лівобережній частині Херсонської області. Це може загрожувати всім важливим наземним комунікаціям окупантів від Криму до материка. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

У відомстві зазначають, що російська армія не розраховує, що зможе перешкодити українським військам перейти річку. Окупанти не віддають пріоритету тому, щоб зупинити форсування Дніпра. Проте, створюють умови для тривалої оборони Херсонської області. Це може дозволити створити міцний український плацдарм на лівому березі Дніпра.

[ + – ] Окопи, укриття та танкові перешкоди біля села Степове Херсонської області, знімок за 15 листопада

Крім того, повідомляється, що низка російських укріплень на Кінбурнській косі, яка входить до Миколаївської області, і навколо неї свідчить про те, що ЗС РФ не розраховують зберегти позиції там, якщо українські війська підуть у наступ.

Ймовірно, російські війська очікують, що українська армія займе Кінбурнську косу. Однак вони мають намір завадити просуванню на материкову частину Херсонської області та захиститись від десантного нападу.

У ISW пояснюють, що рівні лінії оборони, які облаштували окупанти в Херсонській області, забезпечують кілька резервних позицій. Якщо одна лінія оборони впаде, інші залишаться.

"Оборона поблизу Коси свідчить про те, що російські війська спантеличені тим, що українські сили можуть закріпитися на Косі або поблизу неї та використовувати її як базу для наступу із заходу", — додали в Інституті вивчення війни.

[ + – ] Траншеї ЗС РФ біля Новотроїцького Херсонської області, знімок за 15 листопада

Нагадаємо, 25 листопада в ОК "Південь" заявили, що ЗС РФ не зможуть утримати лівобережну частину Херсонської області. За інформацією командування, ворожі сили облаштовують оборонну лінію біля Вірменська в Криму, розуміючи, що вона їм знадобиться для відступу.

Водночас, міністр оборони Британії Бен Воллес вважає, що українські війська можуть зберегти темп наступу і в зимові місяці. На його думку, для цього у ЗСУ є всі умови.