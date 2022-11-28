ВСУ могут освободить Кинбурнскую косу и форсировать Днепр для наступления, — ISW (фото)

По мнению аналитиков, ВС РФ ожидают, что украинская армия займет Кинбурнскую косу. Однако они намерены помешать продвижению на материковую часть Херсонской области и защититься от десантного нападения.

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Российские войска четко оценивают, что Вооруженные силы Украины могут форсировать реку Днепр для начала контрнаступления на левобережной части Херсонской области. Это может угрожать всем критически важным наземным коммуникациям оккупантов от Крыма до материка. Об этом пишут аналитики из Института изучения войны (ISW).

В ведомстве отмечают, что российская армия не рассчитывает, что сможет помешать украинским войскам перейти реку. Оккупанты не отдают приоритет тому, чтобы остановить форсирование Днепра. Однако создают условия для длительной обороны Херсонской области. Это может позволить создать прочный украинский плацдарм на левом берегу Днепра.

[ + – ] Окопы, укрытия и танковые препятствия возле села Степное Херсонской области, снимок за 15 ноября

Кроме того, сообщается, что ряд российских укреплений на Кинбурнской косе, которая входит в Николаевскую область, и вокруг нее свидетельствует о том, что ВС РФ не рассчитывают сохранить позиции там, если украинские войска пойдут в наступление.

Вероятно, российские войска ожидают, что украинская армия займет Кинбурнскую косу. Однако они намерены помешать продвижению на материковую часть Херсонской области и защититься от десантного нападения.

В ISW объясняют, что уровневые линии обороны, которые обустроили оккупанты в Херсонской области, обеспечивают несколькими резервными позициями. Если одна линия обороны упадет, то остальные останутся.

"Оборона вблизи Косы свидетельствует о том, что российские войска озадачены тем, что украинские силы могут закрепиться на Косе или вблизи нее и использовать ее в качестве базы для наступления с запада", — добавили в Институте изучения войны.

[ + – ] Траншеи ВС РФ возле Новотроицкого Херсонской области, снимок за 15 ноября

Напомним, 25 ноября в ОК "Юг" заявили, что ВС РФ не смогут удержать левобережную часть Херсонской области. По информации командования, вражеские силы обустраивают линию оборону возле Армянска в Крыму, понимая, что она им пригодится для отступления.

В то же время министр обороны Британии Бэн Уоллес считает, что украинские войска могут сохранить темп наступления и в зимние месяцы. По его мнению, для этого у ВСУ есть все условия.