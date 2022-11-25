"Многие хорошие солдаты ВС РФ уже погибли": в Британии призвали ВСУ не прекращать наступление

Глава Миноброны Бен Уоллес убежден, что украинские защитники имеют преимущество в обучении, снаряжении и качестве личного состава по сравнению с деморализованными и плохо обученными российскими солдатами.

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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что после ряда поражений российской армии в Украине, украинские вооруженные силы могут продолжить давление и сохранить темп контрнаступления в течение зимних месяцев. По мнению главы британского оборонного ведомства, для этого у украинской армии есть все условия, цитирует слова министра издание The Daily Beast.

"Учитывая преимущество украинцев в обучении, снаряжение и качество их личного состава по сравнению с деморализованными, плохо обученными, плохо экипированными россиянами, в интересах Украины было бы сохранить набранный темп зимой", — сказал Уоллес журналистам.

[ + – ] Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что ВСУ могут продолжить давление и сохранить темп контрнаступления в течение зимних месяцев

По его словам, украинские защитники для этого имеют 300 000 единиц зимнего снаряжения, что является важнейшим элементом для любого зимнего наступления. Уоллес также отметил мужество и мастерство, которые продемонстрировали украинские военные в противостоянии с Вооруженными силами РФ.

Также британский министр подчеркнул, что сейчас самое время для Украины использовать свое преимущество, указав на ужасающее качество российских вооруженных сил.

"Недавно было развернуто российское подразделение, в котором не было ни еды, ни носков, ни оружия. Это катастрофично для человека, отправляющегося в поле", — сказал Уоллес.

Глава оборонного ведомства добавил, что у россиян есть резервы, но они не в лучшем состоянии, поскольку большинство хороших бойцов уже погибли в "мясорубке".

"Они засовывают их в мясорубку и используют огромное количество артиллерии. Только страна, не заботящаяся о своем народе, может послать 100 000 своих людей, которые в итоге либо погибли, либо получили ранения, либо дезертировали", — подчеркнул британский министр.

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Напомним, глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес 2 ноября заявил, что ВС РФ во время вторжения в Украину потерпели сокрушительную неудачу, несмотря на преимущество в количестве. Также министр сказал, что война в Украине изменила планы НАТО, в особенности на фоне вступления в Альянс еще двух стран — Швеции и Финляндии.