"Багато хороших солдатів ЗС РФ уже загинули": у Британії закликали ЗСУ не припиняти наступ

Глава Міноборони Бен Воллес переконаний, що українські захисники мають перевагу у навчанні, спорядженні та якості особового складу порівняно з деморалізованими та погано навченими російськими солдатами.

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Міністр оборони Великобританії Бен Воллес вважає, що після низки поразок російської армії в Україні українські збройні сили можуть продовжити тиск і зберегти темп контрнаступу протягом зимових місяців. На думку глави британського оборонного відомства, для цього українська армія має всі умови, цитує слова міністра видання The Daily Beast.

"З огляду на перевагу українців у навчанні, спорядження та якість їхнього особового складу порівняно з деморалізованими, погано навченими, погано екіпірованими росіянами, на користь України було б зберегти набраний темп узимку", — сказав Воллес журналістам.

[ + – ] Міністр оборони Великобританії Бен Воллес вважає, що ЗСУ можуть продовжити тиск і зберегти темп контрнаступу протягом зимових місяців

За його словами, українські захисники для цього мають 300 тисяч одиниць зимового спорядження, що є найважливішим елементом для будь-якого зимового наступу. Воллес також відзначив мужність та майстерність, які продемонстрували українські військові у протистоянні зі Збройними силами РФ.

Також британський міністр наголосив, що зараз саме час для України використати свою перевагу, вказавши на жахливу якість російських збройних сил.

"Нещодавно розгорнули російський підрозділ, у якому не було ні їжі, ні шкарпеток, ні зброї. Це катастрофічно для людини, яка вирушає в поле", — сказав Воллес.

Глава оборонного відомства додав, що росіяни мають резерви, але вони не в кращому стані, оскільки більшість хороших бійців уже загинула в "м'ясорубці".

"Вони засовують їх у м'ясорубку і використовують величезну кількість артилерії. Тільки країна, яка не дбає про свій народ, може надіслати 100 000 своїх людей, які в результаті або загинули, або отримали поранення, або дезертували", — наголосив британський міністр.

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Нагадаємо, глава Міноборони Великобританії Бен Воллес 2 листопада заявив, що ЗС РФ під час вторгнення в Україну зазнала нищівної невдачі, попри перевагу в кількості. Міністр також сказав, що війна в Україні змінила плани НАТО, особливо на тлі вступу до Альянсу ще двох країн — Швеції та Фінляндії.