ВС РФ не смогут удержать левобережную часть Херсонщины, – ОК "Юг"

Как заявили в командовании, вражеские силы обустраивают линию оборону возле Армянска в Крыму, понимая, что она им пригодится для отступления.

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Российская армия не сможет удерживать левый берег Днепра, куда отступила с Херсона. Об этом заявила руководитель пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире "Эспресо".

По словам Гуменюк, после деоккупации правого берега Херсона оккупанты начали понимать, что им не удержать левый берег. Россия уже понимает, что их стратегия оказалось провальной. В то же время украинская армия и далее будет устанавливать огневой контроль над транспортными артериями врага.

"На правом берегу Днепра они построили эшелонированную оборону, по которой и отступали. Так же сейчас враг обустраивает оборонные позиции на левом берегу Днепра. Противник заминировав береговую линию и обустраивает огневые позиции вглубь на 15-20 км. И уже сейчас аж до Армянска (оккупированный Крым). Потому что понимает, что они им пригодятся", — подчеркнула Гуменюк.

Также она добавила, что вражеские заявления о том, что все идет по плану говорит только об одном — их стратегия рушится.

Напомним, британская разведка сообщила, куда ВС РФ перебросила десантников из Херсона. Также сообщалось, что российские оккупанты попали под плотный огонь своих при отступлении из Херсона.