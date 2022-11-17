"Friendly Fire" на Днепре: российские оккупанты попали под плотный огонь своих (видео)

Инцидент произошел во время отступления россиян из Херсона. Из-за "дружественного огня" один российский военный получил ранение.

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Украинский блогер и волонтер Сергей Стерненко опубликовал в Telegram почти двухминутное видео с камеры российского оккупанта, на котором группа российских солдат попала под "дружественный огонь".

Инцидент произошел в Херсоне во время отступления российских войск на южном направлении. Группа военных РФ на катере, вероятно, выполняла боевую задачу. На кадрах видно, что один из боевиков сначала бросил гранату в пришвартованную лодку, а затем открыл огонь по ее двигателю.

В ответ сразу же с противоположного берега другие россияне открыли плотный огонь из стрелкового оружия, в результате один из боевиков получил ранение. В испуге они попадали на дно катера, укрываясь от пуль своих сослуживцев.

Оккупанты безуспешно пытались докричаться, что они "свои", но огонь с другого берега не прекращался, из-за чего солдатам пришлось развернуть лодку в противоположном направлении и быстро уходить из-под обстрела.

"Я рулю, говори куда, на право? Куда. Дол…б, там Херсон", — в панике кричал оккупант, явно не сориентировавшись на местности.

Напомним, аналогичный случай произошел в августе месяце, когда боевики из "Славянской бригады" попали под огонь своей же артиллерии. В результате обстрела погибли 10 российских боевиков.

Ранее появилась информация о том, что наемники из группы "Вагнера" казнили по меньшей мере 40 человек. Сообщалось, что спонсор "вагнеровцев" Евгений Пригожин перед тем, как взять в группу наемников предупреждает их о пяти "смертных грехах" — употребление алкоголя и наркотиков, мародерство, изнасилование , дезертирство и попытки сдаться в плен.