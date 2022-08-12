"Пытались захватить перекресток": русская артиллерия накрыла подразделение ВС РФ

Под "дружественный огонь" попали боевики из Славянской бригады, которая была основана бывшим "министром обороны ДНР" Игорем Гиркиным в 2014 году. Погибли 10 оккупантов.

Российское военное командование, отдав нелепый приказ своим солдатам, подставили их под удар собственной артиллерии. Как сообщил в Telegram журналист Роман Цимбалюк, в результате бездарных действий 8 августа погибло десять оккупантов.

Журналист не уточняет место происшествия, но упоминает первую отдельную мотострелковую бригаду (воинская часть № 08801), командование которой отдало приказ захватить перекресток в неком населенном пункте, где не было подразделений ВСУ.

"Командование 1 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 08801, Комсомольское) для повышения морального духа ставит "сложные" задачи своим подчиненным. Так 8 августа поставили задачу захватить перекресток, на котором даже не было позиций ВСУ", — пишет Цимбалюк.

В результате военнослужащие попали под "дружественный огонь" своей артиллерии, от огня которой погибло 10 человек.

Славянская бригада

Цимбалюк назвал в/ч 08801 из населенного пункта Комсомольское, Донецкой области. Это подразделение было создано в городе Торез, Горловского района в 2014 году. Первая отдельная мотострелковая бригада была создана на базе милиционного формирования по инициативе главаря донецких боевиков Игоря Гиркина (Стрелкова), который и стал ее первым командиром.

Бригада отличалась тем, в нее входили только люди, которые прошли службу в вооруженных силах. В подразделение вошли три отряда, четыре роты, в том числе одна диверсионно-разведывательная, один взвод, группа ПВО и одна бронегруппа.

В 2017 году подразделение расширилось за счет мотострелковых батальонов, танкового батальона, рот артиллерии, снайперов, инженеров, медиков и связистов. В нее также вошли роты материального и технического обеспечения.

Ранее сообщалось, что после взрывов на авиабазе в Новофедоровке, командующий Черноморским флотом РФ Игорь Осипов был снят с должности. Вместо него назначили 59-летнего вице-адмирала Виктора Соколова.

По информации Генштаба ВСУ, сегодня подразделения ВС РФ имели частичный успех в наступательных действиях на участке Горловка — Зайцево. Упорные бои с российскими войсками также продолжаются возле Кодемы и Песок.