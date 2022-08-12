Оккупанты в ходе наступления продвинулись в районе Горловки и Зайцево, – Генштаб (фото)

Бои с российскими войсками, как информирует командование, продолжаются возле Кодемы и Песок.

Подразделения ВС РФ в течение минувших суток осуществляли наступательные действия на нескольких направлениях фронта и имели частичный успех в районе Горловки – Зайцево. Об этом в утренней сводке от 12 августа информирует пресс-центр Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

На Волынском, Полесском и Сиверском направлениях существенных изменений за минувшие сутки не зафиксировано. На Харьковском направлении враг из ствольной и реактивной артиллерии обстреливал Сосновку, Украинку, Дементиевку, Питомник, Русские и Черкасские Тишки, Шевеловку, Протопоповку, Верхний Салтов, Циркуны, Старую Гнилицу. Вражеские авиаудары зафиксированы в районе Ртищевки и Верхнего Салтова.

На Славянском направлении ВС РФ открывали огонь по Вернополью, Богородичному, Шнуркову, Курульке, Краснополью, Долине и Залиману. По данным Генштаба, оккупационные войска на указанном участке фронта пытаются потери среди личного состава и техники.

На Краматорском направлении Северск, Григорьевку, Серебрянку и Верхнекаменское оккупанты обстреливали из ствольной артиллерии и РСЗО. Также ВС РФ наступали на Верхнекаменское и Ивано-Дарьевку, но были вынуждены отступить. На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы из танков и артиллерии по Переездному, Веселому, Бахмутскому, Соледару, Вершине и Курдюмовке. В районе Выемки, Ивано-Дарьевки, Спорного, Яковлевки, Соледара и Бахмутского оккупанты также применяли авиацию. На участке фронта Горловка – Зайцево ВС РФ вели наступательные действия и имеют частичный успех.

В течение суток захватчики также штурмовали позиции ВСУ в направлениях населенных пунктов Ивано-Дарьевка, Выимка, Бахмут, Веселая Долина и Кодема, но из-за сопротивления украинских военнослужащих отступили на прежние позиции. После проведения перегруппировки враг возобновил наступление на Кодему — на указанном участке фронта продолжаются бои.

На Авдеевском направлении ВС РФ из артиллерии стреляли по Водяному, Александрополю, Авдеевке и Пескам. Возле Марьинки и Водяного работала российская авиация. Генштаб отмечает, что захватчики пытались вести наступательные бои в районах Спартака и Марьинки, но успеха не имели. Возле Песок продолжаются бои с оккупантами.

На Новопавловском и Запорожском направлениях российские захватчики вели огонь по Малой Токмачке, Малиновке, Лукьяновскому, Гуляйполю, Щербакам, Владимировке, Богоявленке, Новоданиловке, Орехову, Новополю, Новоселке и Зализничному. Вражеская авиация в течение минувших суток работала рядом с Угледаром, Малыми Щербаками и Новомихайловкой.

На Южнобужском направлении ВС РФ обстреливали позиции ВСУ и объекты гражданской инфраструктуры в Украинке, Посад-Покровском, Лупарево, Степной Долине, Новогригорьевке, Широком, Кобзарцах, Кавказе, Белой Кринице, Тополином, Ивановке, Потемкином и Трудолюбовке. Вблизи Осокоровки, Андреевки, Благодатного, Новогригорьевки и Мирного зафиксированы вражеские авиаудары.

[ + – ] ВС РФ продвинулись в районе Горловки и Зайцево [ + – ] ВС РФ продвинулись в районе Горловки и Зайцево

Напомним, ранее Генштаб ВСУ сообщал об отражении российского наступления в районе Марьинки и Песок.

Также сообщалось, что российские войска в боях за Пески обстреливали жилые дома и позиции украинской армии из огнеметных систем "Солнцепек".