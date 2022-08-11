ВСУ отбили штурм в направлении Марьинки и Песков, — Генштаб

Украинские бойцы нанесли потери группировкам войск РФ в Донецкой области после чего противник был вынужден отойти.

Вооруженным силам Украины удалось отбить штурм населенных пунктов Марьинка и Пески Донецкой области, российские войска понесли потери и были вынуждены отойти. Об этом в сводке по состоянию на 18:00 11 августа сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"Враг пытался вести штурмовые действия в направлениях Марьинки и Песков, успеха не имел, понес потери и отошел", — говорится в сообщении.

Помимо этого известно, что на Авдеевском направлении войска РФ обстреляли из артиллерии Марьинку, Нетайлово, Авдеевку, Опросное и Красногоровку. По Авдеевке и Марьинке противник также нанес авиаудары.

Ситуация на фронте: Донбасс

Славянское направление — войска РФ совершили обстрел возле Карнауховки, Мазановки, Большой Камышевахи, Довгенького, Новой Дмитровки, Грушувахи и Норцовки. Также был нанесен удар при помощи авиации недалеко от Залимана.

Донецкое направление — силы противника пытаются прорвать оборону ВСУ и занять выгодные рубежи для возобновления наступления на Краматорск и Бахмут. Для предотвращения перемещения украинских войск на другие направления продолжает огонь вдоль линии столкновения.

Краматорское направление — российские войска обстреляли районы Пришиба, Северска, Григорьевки и Верхнекаменского. Рядом с Григорьевкой, Верхнекаменским и Ивано-Дарьевкой противник безуспешно пытался улучшить позиции и был вынужден отойти.

Бахмутское направление — войска РФ обстреляли из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы Бахмута, Константиновки, Белогоровки, Веселой Долины, Зайцевого, Яковлевки, Кодемы, Курдюмовки, а также применили авиацию для нанесения ударов возле Выимки, Спорного, Бахмута, Соледара и Зайцевого. Силы противника пытались продвинуться в направлениях Яковлевки, Бахмутского, Зайцевого, Вершины и Дачи, но ВСУ нанесли им потери, после чего враг был вынужден бежать.

Ситуация на фронте: другие направления

Волынское, Полесское, Северское направления — ситуация существенно не изменилась. В Сумской области войска РФ обстреляли из ствольной артиллерии объекты гражданской и военной инфраструктуры в районах Ворожбы, Мезеновки, Павловки и Белополье, а в Черниговской области — неподалеку от села Логи. Оккупанты уделяют значительное внимание воздушной разведке при помощи беспилотников.

Харьковское направление — противник стрелял из станков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Уды, Родное, Прудянка, Слатино, Новое, Русская Лозовая, Петровка, Украинка, Победа, Барановка, Чеполь, Одноробовка, Печенеги и Слобожанское. Авиаудары врагом наносились возле Ртищевки и Старого Салтова.

Новопавловское и Запорожское направления — войска РФ совершили обстрел возле Новомихайловки, Токмачки, Шевченко, Новояковловки, Гуляйпольского, Большой Новоселки, Угледара, Золотой Нивы, Орехова, Времовки, Бурлацкого, Ольговского и Кушугума. Авиаудары враг наносил возле Новомихайловки, Пречистовки, Золотой Нивы, Щербаков и Полтавки. Противник понес потери и отошел при попытки провести штурм Павловки.

Южнобужское направление — противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении продвижения ВСУ вглубь занятой им территории. Из танков и артиллерии были обстреляны районы населенных пунктов Николаев, Прибужское, Лиманы, Галициново, Заря, Александровка, Шевченково, Новониколаевка, Киселевка, Любомировка, Поляна, Андреевка, Зеленый Гай, Березнеговатое, Лепетиха, Ивановка, Кременчуг. Войска РФ нанес авиаудары рядом с Андреевкой, Новогригорьевкой, Лозовой и Белой Криницы, а также активно ведет разведку при помощи беспилотников.

Акватории Черного и Азовского морей — российские корабли поддерживают действия наземной группировки, выполняют задачи по блокированию прохода гражданских судов на северо-западе Черного моря и нанесению ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры в глубине Украины. Два носителя ракет "Калибр" готовы к применению.

В ВСУ также констатировали, что личный состав войск РФ деморализован, а на фоне больших потерь продолжается принудительная мобилизация на временно оккупированных территориях Луганской области.

Напомним, в течение минувших суток по данным командования украинских войск, ВСУ отбили наступление противника на Краматорском, Бахмутском и Запорожском направлениях.

В свою очередь британская разведка утверждает, что за месяц армии России удалось продвинуться только на 10 км возле Бахмута.