ВСУ ведут бои с россиянами за Марьинку и Пески, — Генштаб (фото)

В течение суток, по данным командования, украинская армия отбила наступление россиян на Краматорском, Бахмутском и Запорожском направлениях.

Подразделения Вооруженных сил Украины ведут ожесточенные бои против ВС РФ в районе Марьинки, Песок, Вершины, Дачи и Ивано-Дарьевки. Об этом в утренней сводке от 11 августа информирует пресс-центр Генерального штаба ВСУ.

Командование отмечает, что российские войска не оставляют попыток установить полный контроль над Донбассом, а также пытаются удержать ранее захваченные районы Харьковской, Запорожской и Херсонской областей. Помимо этого, перед ВС РФ стоят задачи подготовить комфортные условия для продолжения масштабного наступления и проведения блокады морских коммуникаций Украины в Черном море.

За минувшие сутки на Волынском и Полесском направлениях существенных изменений не зафиксировано. На Сиверском направлении из ствольной артиллерии захватчики обстреливали гражданскую и военную инфраструктуру в населенных пунктах Логи Черниговской области и Ворожба, Мезеневка, Грабовское и Славгород Сумской области.

На Харьковском направлении ВС РФ обстреливали Уды, Петровку, Протопоповку, Коробочкино и Шевеловку, а на Славянском направлении из артиллерии и танков стреляли по Карнауховке, Вернополью, Богородичному и Мазановке.

На Краматорском направлении российские войска задействовали РСЗО и танки для ведения огня по Северску, Верхнекаменскому, Серебрянке и Григорьевке. Подразделения ВСУ отбили наступление оккупантов возле Григорьевки и Верхнекаменского, а в районе Ивано-Дарьевки продолжаются бои.

На Бахмутском направлении из танков и артиллерии ВС РФ стреляли по позициям украинской армии возле Бахмута, Константиновки, Переездного, Веселого, Бахмутского, Веселой Долины, Яковлевки, Вершины и Зайцево. В течение суток авиаудары зафиксированы рядом с Соледаром, Бахмутом, Зайцево, Выемки и Спорного. Разведку боем ВС РФ проводили в районе Яковлевки, а наступательные действия осуществляли возле Бахмутского и Зайцево. Как информирует Генштаб, в направлении Вершины и Дач продолжаются ожесточенные бои.

На Авдеевском направлении ВС РФ применяли артиллерию для ведения огня по Марьинке, Водяному, Нетайловому, Авдеевке, Пескам, Опытному и Красногоровке. Возле Марьинки и Песок, по данным Генштаба, боевые действия продолжаются.

На Новопавловском и Запорожском направлениях из ствольной артиллерии, РСЗО и танков захватчики обстреливали Новомихайловку, Малую Токмачку, Малиновку, Лукьяновское, Угледар, Новоданиловку, Времовку, Белогорье, Бурлацкое и Кушугум. В течение суток вражеская авиация работала рядом с Новомихайловкой, Пречистовкой и Золотой Нивой. Помимо этого, ВС РФ пытались наступать на Павловку, но из-за потерь были вынуждены отступить.

На Южнобужском направлении оккупационные войска обстреливали объекты гражданской и военной инфраструктуры в Николаеве, Украинке, Прибужском, Лиманах, Степной Долине, Благодатном, Кобзарцах, Белой Кринице, Твердомедове и Осокоровке. Также вражеские авиаудары зафиксированы в районе Андреевки, Новогригорьевки, Белой Криницы, Мирного, Большого Артакового и Лозового.

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Напомним, с 11 августа в Донецкой области работает особый режим выезда, въезда и движения транспортных средств.

Также сообщалось, что СБУ в Бахмуте задержала коллаборанта, который собирал разведывательные данные и корректировал ракетные удары ВС РФ по позициям украинской армии.