ЗСУ ведуть бої з росіянами за Мар'їнку та Піски, — Генштаб (фото)

Протягом доби, за даними командування, українська армія відбила наступ росіян на Краматорському, Бахмутському та Запорізькому напрямках.

Підрозділи Збройних сил України ведуть запеклі бої проти ЗС РФ у районі Мар'їнки, Пісок, Вершини, Дачі й Івано-Дар'ївки. Про це в ранковому зведенні від 11 серпня інформує пресцентр Генерального штабу ЗСУ.

Командування зазначає, що російські війська не залишають спроб встановити повний контроль над Донбасом, а також намагаються утримати раніше захоплені райони Харківської, Запорізької та Херсонської областей. Крім цього, перед ЗС РФ стоять завдання підготувати комфортні умови для продовження масштабного настання та проведення блокади морських комунікацій України в Чорному морі.

Минулої доби на Волинському та Поліському напрямках істотних змін не зафіксовано. На Сіверському напрямку зі ствольної артилерії загарбники обстрілювали цивільну та військову інфраструктуру в населених пунктах Логи Чернігівської області та Ворожба, Мезенівка, Грабовське та Славгород Сумської області.

На Харківському напрямку ЗС РФ обстрілювали Уди, Петрівку, Протопопівку, Коробочкине та Шевелівку, а на Слов'янському напрямку з артилерії і танків стріляли по Карнаухівці, Вернопіллі, Богородичному та Мазанівці.

На Краматорському напрямку російські війська задіяли РСЗВ і танки для ведення вогню по Сіверську, Верхньокам'янському, Серебрянці та Григорівці. Підрозділи ЗСУ відбили наступ окупантів біля Григорівки та Верхньокам'янського, а в районі Івано-Дар'ївки тривають бої.

На Бахмутському напрямі з танків і артилерії ЗС РФ стріляли по позиціях української армії біля Бахмута, Костянтинівки, Переїзного, Веселого, Бахмутського, Веселої Долини, Яковлівки, Вершини та Зайцевого. Протягом доби авіаудари зафіксовані поряд із Соледаром, Бахмутом, Зайцевим, Виїмкою та Спірним. Розвідку боєм ЗС РФ проводили в районі Яковлівки, а наступальні дії здійснювали біля Бахмутського та Зайцевого. Як інформує Генштаб, у напрямку Вершини й Дач тривають запеклі бої.

На Авдіївському напрямку ЗС РФ застосовували артилерію для ведення вогню по Мар'їнці, Водяному, Нетайловому, Авдіївці, Пісках, Опитному та Красногорівці. Біля Мар'їнки та Пісок, за даними Генштабу, бойові дії продовжуються.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках зі ствольної артилерії, РСЗВ і танків загарбники обстрілювали Новомихайлівку, Малу Токмачку, Малинівку, Лук'янівське, Вугледар, Новоданилівку, Времівку, Білогір'я, Бурлацьке та Кушугум. Протягом доби ворожа авіація працювала поряд із Новомихайлівкою, Пречистівкою та Золотою Нивою. Крім цього, ЗС РФ намагалися наступати на Павлівку, але через втрати були змушені відступити.

На Південнобузькому напрямку окупаційні війська обстрілювали об'єкти цивільної та військової інфраструктури в Миколаєві, Українці, Прибузькому, Лиманах, Степовій Долині, Благодатному, Кобзарцях, Білій Криниці, Твердомедові й Осокорівці. Також ворожі авіаудари зафіксовані в районі Андріївки, Новогригорівки, Білої Криниці, Мирного, Великого Артакового та Лозового.

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Нагадаємо, з 11 серпня на Донеччині працює особливий режим виїзду, в'їзду та руху транспортних засобів.

Також повідомлялося, що СБУ в Бахмуті затримала колаборанта, який збирав розвідувальні дані та коригував ракетні удари ЗС РФ по позиціях української армії.