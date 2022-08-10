У Донецькій області ввели особливий режим виїзду, в'їзду та руху транспорту, — ОВА

Нові обмеження діятимуть до закінчення воєнного стану.

З четверга, 11 серпня, у Донецькій області запрацює особливий режим виїзду, в'їзду та руху транспортних засобів. Цю інформацію у своєму Telegram-каналі підтвердив керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

За його словами, указ про введення особливого режиму виїзду, в'їзду та руху транспорту було підписано командувачем оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" генерал-полковником Олександром Сирським.

Нововведення, що набирають чинності з 11 серпня, враховують:

заборону на бездозвільне вивезення з Донецької області спеціальної техніки, яку можуть використовувати для потреб Збройних сил України (екскаваторів, тягачів, тралів тощо);

заборону на в'їзд і переміщення по Донецькій області транспорту, який перевозить з метою реалізації алкогольних напоїв і речовин на спиртовій основі (за винятком ліків і дезінфікувальних засобів).

Павло Кириленко, коментуючи нові обмеження, стверджує, що особливий режим спрямований на посилення оборонних можливостей України та діятиме до закінчення воєнного стану.

[ + – ] У Донецькій області запрацює особливий режим виїзду, в'їзду та руху транспорту

Варто зазначити, що на початку серпня у Донецькій області розпочалася обов'язкова евакуація мирного населення через безперервні обстріли. Перший потяг із вимушеними переселенцями з Покровська прибув на вокзал Кропивницького.

Нагадаємо, підрозділи ЗСУ за минулу добу відбили наступ ЗС РФ на Харківському, Бахмутському та Авдіївському напрямах, змусивши російські війська відступити на колишні позиції через великі втрати серед особового складу.

Також повідомлялося, що понад 10 людей у Дніпропетровській області стали жертвами обстрілу з РСЗВ "Град", який здійснили російські війська.