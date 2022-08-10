В Донецкой области ввели особый режим выезда, въезда и движения транспорта, — ОВА

Новые ограничения будут действовать до окончания военного положения.

С четверга, 11 августа, в Донецкой области заработает особый режим выезда, въезда и движения транспортных средств. Эту информацию в своем Telegram-канале подтвердил руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

По его словам, указ о введении особого режима выезда, въезда и движения транспорта был подписан командующим оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" генерал-полковник Александр Сырский.

Нововведения, которые вступают в силу с 11 августа, включают в себя:

запрет на безразрешительный вывоз из Донецкой области специальной техники, которую могут использовать для нужд Вооруженных сил Украины (экскаваторов, тягачей, тралов и т.п.);

запрет на въезд и перемещение по Донецкой области транспорта, который перевозит с целью реализации алкогольных напитков и веществ на спиртовой основе (за исключением лекарств и дезинфицирующих средств).

Павел Кириленко, комментируя новые ограничения, утверждает, что особый режим направлен на усиление оборонных возможностей Украины и будет действовать до окончания военного положения.

[ + – ] В Донецкой области заработает особый режим выезда, въезда и движения транспорта

Стоит отметить, что в начале августа в Донецкой области началась обязательная эвакуация мирного населения из-за непрекращающихся обстрелов. Первый поезд с вынужденными переселенцами из Покровска прибыл на вокзал Кропивницкого.

Напомним, подразделения ВСУ за минувшие сутки отразили наступление ВС РФ на Харьковском, Бахмутском и Авдеевском направлениях, вынудив российские войска отступить на прежние позиции из-за больших потерь среди личного состава.

Также сообщалось, что свыше 10 человек в Днепропетровской области стали жертвами обстрела из РСЗО "Град", который осуществили российские войска.