11 человек погибли в результате обстрела Днепропетровщины из "Градов", — ОВА (фото)

Десять человек получили смертельные ранения в Марганце, еще одна женщина стала жертвой атаки ВС РФ в Мировской ОТГ.

11 мирных граждан погибли в результате обстрела российских войск из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" по Днепропетровской области. Эту информацию в своем Telegram-канале сообщил глава областной военно-гражданской администрации Валентин Резниченко.

По его словам, минувшая ночь стала трагической для Никопольского района Днепропетровщины. ВС РФ дважды из РСЗО "Град" открывали огонь по Марганцу и Мировской территориальной громаде.

Резниченко сообщил, что российские войска выпустили как минимум 80 реактивных снарядов по жилым домам в момент, когда люди спали.

"В Марганце 10 человек погибли, 11 пострадали. Десять человек в больнице, семеро из них тяжелые. В городе повреждены более 20 многоэтажек, ЦНАП, дворец культуры, общежитие, две школы, здание горсовета и еще несколько административных помещений. Выведена из строя линия электропередач. Несколько тысяч марганчан без света. Работают аварийные бригады электриков", — продолжил руководитель ОВА в своем Telegram-канале.

Еще один человек, по словам Резниченко, погиб в результате обстрелов из РСЗО в Мировской громаде. Дом женщины в Высшетарасовке, которая стала жертвой атаки, полностью разрушен после прилета реактивного снаряда. В результате обстрела также пострадала семейная пара — мирная жительница с ранениями была госпитализирована, а ее супруг лечится дома.

"В селе повреждены 11 частных домов и газопроводы. Около тысячи людей без газа", — резюмировал Резниченко, комментируя ночной обстрел Днепропетровщины из реактивных систем залпового огня.

[ + – ] 11 человек погибли в результате обстрела Днепропетровской области из РСЗО

Информацию об обстреле Никопольского района из РСЗО "Град" также подтвердил руководитель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук. По его словам, российские войска выпустили по Марганцу 40 реактивных снарядов, в результате чего погибли 10 мирных жителей.

Еще 40 боеприпасов из БМ-21 "Град" прилетели на территорию Мировской ОТГ, где от полученных ранений скончалась женщина 1959 года рождения.

Напомним, подразделения ВСУ за минувшие сутки отбили наступление ВС РФ на Харьковском направлении. По данным Генштаба, российские войска также предприняли попытки штурма в районе Бахмута и Авдеевки, но были вынуждены отступить из-за огневого сопротивления украинских военнослужащих.

Также сообщалось, что наступление россиян на Бахмут стало самой успешной операцией ВС РФ на Донбассе за последние 30 дней, однако оккупационные войска смогли продвинуться только на 10 километров вглубь украинской территории.