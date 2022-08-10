ВСУ отбили наступление россиян на Харьковском направлении, — Генштаб

Отражать штурмовые действия ВС РФ украинским военнослужащим активно помогает авиация, которая наносит точечные удары по местам скопления личного состава и боевой техники врага.

Подразделения Вооруженных сил Украины за минувшие сутки отбили наступление российских войск на Харьковском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. Об этом информирует пресс-служба Генерального штаба ВСУ в утренней сводке от 10 августа.

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений не зафиксировано. До 11 августа Вооруженные силы РФ и Беларуси планируют провести первый этап совместного оперативно-тактического обучения с боевой стрельбой.

На Сиверском направлении ВС РФ из ствольной артиллерии открывали рядом со Сеньковой Черниговской области. На Харьковском направлении захватчики применяли танки, РСЗО и ствольную артиллерию для обстрела Уд, Дементиевки, Нового, Питомника, Русских Тишек, Победы, Верхнего Салтова, Старого Салтова, Мосьпаново, Старой Гнилицы, Гусаровки, Коробочкино и Пятигорского. ВС РФ осуществляли наступление в направлении Ветеринарное – Уды, но из-за потерь были вынуждены отступить. В районе Байрака и Гусаровки продолжаются бои.

На Славянском направлении российские войска обстреливали Большую Камышеваху, Дмитровку, Карнауховку, Довгенькое, Вернополье, Новую Дмитровку, Богородичное и Долину, а на Краматорском — Северск, Григорьевку, Верхнекаменское, Сидоровое и Райгородок.

На Бахмутском направлении ВС РФ из танков, ствольной артиллерии и РСЗО открывали огонь по Константиновке, Бахмуту, Ивано-Дарьевке, Покровскому, Зайцево, Кодеме, Курдюмовке, Бахмутскому, Соледару, Яковлевке и Вершине. Авиационные удары из штурмовой и армейской авиации в течение суток зафиксированы возле Спорного, Соледара, Бахмута, Зайцево и Вершины. Помимо этого, ВС РФ вели наступление на направлениях Новолуганское – Спорное, Владимировка – Яковлевка, Стряповка – Соледар, но были вынуждены отступить.

На Авдеевском направлении вражеские обстрелы осуществлялись возле Марьинки, Авдеевки, Опытного, Песок, Первомайского, Невельского, Петровского, Нетайлового и Красногоровки. Российские самолеты штурмовой авиации наносили авиаудары в районе Красногоровки и Марьинки.

По данным Генштаба, ВС РФ пытаются возобновить наступление на направлении Донецк – Пески — на указанном участке фронта боевые действия продолжаются. Помимо этого, российские оккупанты вели штурмовые действия в направлениях Минеральное – Авдеевка и Спартак – Авдеевка, но из-за потерь среди личного состава отступили на прежние позиции.

На Новопавловском и Запорожском направлениях захватчики применяли танки, ствольную артиллерию и РСЗО для обстрела Константинопольского, Новомихайловки, Малой Токмачки, Великомихайловки, Павловки, Владимировки, Шевченко, Пречистовки, Великой Новоселки, Бурлацкого, Времовки, Зализничного, Степового, Полтавки, Новоселки, Гуляйполе и Малых Щербаков. Вражеские авиаудары в течение суток были зафиксированы рядом с Павловкой, Угледаром и Новоселкой.

На Южнобужском направлении, по данным Генштаба, ВС РФ вели огонь из танков и артиллерии разных калибров вдоль линии боевого столкновения. Авиаудары осуществлялись по Новогригорьевке, Андреевке и Ольгино. Кроме этого, на указанном участке фронта активно вел аэроразведку.

Командование отмечает, что истребители Воздушных сил продолжают успешно выполнять боевые задачи, осуществляя огневую поддержку другим подразделениям армии на фронте.

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Напомним, за один месяц российские войска смогли продвинуться в направлении Бахмута только на 10 километров.

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