ВСУ отбили наступление россиян на Харьковском направлении, — Генштаб
Отражать штурмовые действия ВС РФ украинским военнослужащим активно помогает авиация, которая наносит точечные удары по местам скопления личного состава и боевой техники врага.
Подразделения Вооруженных сил Украины за минувшие сутки отбили наступление российских войск на Харьковском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. Об этом информирует пресс-служба Генерального штаба ВСУ в утренней сводке от 10 августа.
На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений не зафиксировано. До 11 августа Вооруженные силы РФ и Беларуси планируют провести первый этап совместного оперативно-тактического обучения с боевой стрельбой.
На Сиверском направлении ВС РФ из ствольной артиллерии открывали рядом со Сеньковой Черниговской области. На Харьковском направлении захватчики применяли танки, РСЗО и ствольную артиллерию для обстрела Уд, Дементиевки, Нового, Питомника, Русских Тишек, Победы, Верхнего Салтова, Старого Салтова, Мосьпаново, Старой Гнилицы, Гусаровки, Коробочкино и Пятигорского. ВС РФ осуществляли наступление в направлении Ветеринарное – Уды, но из-за потерь были вынуждены отступить. В районе Байрака и Гусаровки продолжаются бои.
На Славянском направлении российские войска обстреливали Большую Камышеваху, Дмитровку, Карнауховку, Довгенькое, Вернополье, Новую Дмитровку, Богородичное и Долину, а на Краматорском — Северск, Григорьевку, Верхнекаменское, Сидоровое и Райгородок.
На Бахмутском направлении ВС РФ из танков, ствольной артиллерии и РСЗО открывали огонь по Константиновке, Бахмуту, Ивано-Дарьевке, Покровскому, Зайцево, Кодеме, Курдюмовке, Бахмутскому, Соледару, Яковлевке и Вершине. Авиационные удары из штурмовой и армейской авиации в течение суток зафиксированы возле Спорного, Соледара, Бахмута, Зайцево и Вершины. Помимо этого, ВС РФ вели наступление на направлениях Новолуганское – Спорное, Владимировка – Яковлевка, Стряповка – Соледар, но были вынуждены отступить.
На Авдеевском направлении вражеские обстрелы осуществлялись возле Марьинки, Авдеевки, Опытного, Песок, Первомайского, Невельского, Петровского, Нетайлового и Красногоровки. Российские самолеты штурмовой авиации наносили авиаудары в районе Красногоровки и Марьинки.
По данным Генштаба, ВС РФ пытаются возобновить наступление на направлении Донецк – Пески — на указанном участке фронта боевые действия продолжаются. Помимо этого, российские оккупанты вели штурмовые действия в направлениях Минеральное – Авдеевка и Спартак – Авдеевка, но из-за потерь среди личного состава отступили на прежние позиции.
На Новопавловском и Запорожском направлениях захватчики применяли танки, ствольную артиллерию и РСЗО для обстрела Константинопольского, Новомихайловки, Малой Токмачки, Великомихайловки, Павловки, Владимировки, Шевченко, Пречистовки, Великой Новоселки, Бурлацкого, Времовки, Зализничного, Степового, Полтавки, Новоселки, Гуляйполе и Малых Щербаков. Вражеские авиаудары в течение суток были зафиксированы рядом с Павловкой, Угледаром и Новоселкой.
На Южнобужском направлении, по данным Генштаба, ВС РФ вели огонь из танков и артиллерии разных калибров вдоль линии боевого столкновения. Авиаудары осуществлялись по Новогригорьевке, Андреевке и Ольгино. Кроме этого, на указанном участке фронта активно вел аэроразведку.
Командование отмечает, что истребители Воздушных сил продолжают успешно выполнять боевые задачи, осуществляя огневую поддержку другим подразделениям армии на фронте.
Напомним, за один месяц российские войска смогли продвинуться в направлении Бахмута только на 10 километров.
Также Фокус в своем материале детально разбирал массированный удар ВСУ по военному аэродрому в Крыму и перечислял 5 версий того, что могло произойти на стратегическом объекте ВС РФ.