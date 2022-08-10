ЗСУ відбили наступ росіян на Харківському напрямку, — Генштаб

Відбивати штурмові дії ЗС РФ українським військовослужбовцям активно допомагає авіація, яка завдає точкових ударів по місцях скупчення особового складу та бойової техніки ворога.

Підрозділи Збройних сил України минулої доби відбили наступ російських військ на Харківському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. Про це інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ в ранковому зведенні від 10 серпня.

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін не зафіксовано. До 11 серпня Збройні сили РФ та Білорусі планують провести перший етап спільного оперативно-тактичного навчання з бойовою стрільбою.

На Сіверському напрямку ЗС РФ зі ствольної артилерії відкривали поряд із Сеньківою Чернігівської області. На Харківському напрямку загарбники застосовували танки, РСЗВ та ствольну артилерію для обстрілу Уд, Дементіївки, Нового, Питомника, Руських Тишок, Перемоги, Верхнього Салтова, Старого Салтова, Мосьпаново, Старої Гнилиці, Гусарівки, Коробочкино та П'ятигорського. ЗС РФ здійснювали наступ у напрямку Ветеринарне – Уди, але через втрати були змушені відступити. У районі Байрака та Гусарівки тривають бої.

На Слов'янському напрямку російські війська обстрілювали Велику Камишуваху, Дмитрівку, Карнаухівку, Довгенське, Вірнопілля, Нову Дмитрівку, Богородичне та Долину, а на Краматорському — Сіверськ, Григорівку, Верхньокам'янське, Сидорове та Райгородок.

На Бахмутському напрямі ЗС РФ із танків, ствольної артилерії та РСЗВ відкривали вогонь по Костянтинівці, Бахмуту, Івано-Дар'ївці, Покровському, Зайцевому, Кодемі, Курдюмівці, Бахмутському, Соледару, Яківні та Вершині. Авіаційні удари зі штурмової та армійської авіації протягом доби зафіксовані біля Спірного, Соледара, Бахмута, Зайцево та Вершини. Крім цього, ЗС РФ вели наступ на напрямках Новолуганське — Спірне, Володимирівка — Яківля, Стряпівка — Соледар, але були змушені відступити.

На Авдіївському напрямку ворожі обстріли здійснювалися біля Мар'їнки, Авдіївки, Опитного, Пісок, Першотравневого, Невельського, Петровського, Нетайлового та Красногорівки. Російські літаки штурмової авіації завдавали авіаударів у районі Красногорівки та Мар'їнки.

За даними Генштабу, ЗС РФ намагаються відновити наступ на напрямі Донецьк – Піски – на вказаній ділянці фронту бойові дії продовжуються. Крім цього, російські окупанти вели штурмові дії в напрямах Мінеральне – Авдіївка та Спартак – Авдіївка, але через втрати серед особового складу відступили на колишні позиції.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках загарбники застосовували танки, ствольну артилерію та РСЗВ для обстрілу Константинопольського, Новомихайлівки, Малої Токмачки, Великомихайлівки, Павлівки, Володимирівки, Шевченка, Пречистівки, Великої Новосілки, Бурлацького, Времівки Щербаків. Ворожі авіаудари протягом доби були зафіксовані поряд із Павлівкою, Вугледаром та Новосілкою.

На Південнобузькому напрямку, за даними Генштабу, ЗС РФ вели вогонь з танків та артилерії різних калібрів уздовж лінії бойового зіткнення. Авіаудари здійснювалися по Новогригорівці, Андріївці та Ольгиному. Крім цього, на вказаній ділянці фронту активно вів аеророзвідку.

Командування зазначає, що винищувачі Повітряних Сил продовжують успішно виконувати бойові завдання, здійснюючи вогневу підтримку іншим підрозділам армії на фронті.

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Нагадаємо, за один місяць російські війська змогли просунутися у напрямку Бахмута лише на 10 кілометрів.

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