ЗС РФ за місяць змогли просунутися лише на 10 км біля Бахмута, — розвідка Британії

Російські підрозділи, незважаючи на інтенсивні артобстріли, не змогли сформувати достатньо піхоти для продовження штурмових дій на Донбасі.

Наступ ЗС РФ на прифронтовий Бахмут був найуспішнішою операцією окупаційних військ за останні 30 днів, проте загарбники змогли просунутися лише на 10 кілометрів. Про це йдеться у новому звіті військової розвідки Міноборони Великої Британії від 9 серпня.

Відомство зазначає, що ЗС РФ продовжує концентрувати зусилля на обороні в південних регіонах України й атакує позиції українських Збройних сил на Донбасі.

За останній місяць, як зазначають у розвідці, наступ на Бахмут був найуспішнішою операцією окупаційних військ на Донеччині, проте російські підрозділи змогли просунутися лише на 10 кілометрів.

"На інших ділянках Донбасу, де Росія намагалася прорватися, її сили просунулися не більше ніж на 3 км за цей 30-денний період", — продовжили розвідники і припустили, що ЗС РФ не змогли виконати поставлені командуванням завдання, оскільки, ймовірно, росіяни планували захопити більше територій.

До того ж, як зазначають у Міноборони Великої Британії, окупаційні війська, незважаючи на інтенсивне використання артилерійських знарядь на цій ділянці фронту, не змогли сформувати достатньої кількості піхоти, необхідної для продовження наступальних дій у Донецькій області.

[ + – ] ЗС РФ за місяць на Бахмутському напрямку просунулися лише на 10 кілометрів

Нагадаємо, раніше Генштаб ЗСУ повідомляв про відбиття наступу ЗС РФ на кількох ділянках фронту. За даними військового командування, українські війська відбили кілька штурмів на Краматорському, Бахмутському та Авдіївському напрямах, змусивши окупаційні підрозділи відступити на колишні позиції.

Також повідомлялося, що один із захисників "Азовсталі" помер у російському полоні. Військовослужбовець був добровольцем у підрозділі "Ведмеді", а росЗМІ повідомили про смерть українського героя внаслідок "вживання наркотиків і хронічних захворювань".