ЗСУ за добу відбили наступ ЗС РФ на кількох напрямках фронту, — Генштаб

Складною, за даними командування, залишається ситуація у районі Донецька, де штурмові дії росіяни проводять за підтримки авіації та артилерії.

Протягом минулої доби підрозділи Збройних сил України відбили наступ ЗС РФ на кількох напрямках. Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні від 9 серпня.

На Волинському та Поліському напрямах суттєвих змін не зафіксовано. Підрозділи регулярної армії Білорусі продовжують виконувати завдання щодо посилення охорони ділянки державного кордону в Брестській та Гомельській областях.

На Сіверському напрямку ЗС РФ проводять демонстраційні дії з метою недопущення перекидання ЗСУ на інші ділянки фронту, утримуючи у прикордонних районах Брянської та Курської областей війська Західного військового округу. Зі ствольної артилерії та РСЗВ загарбники обстрілювали Катеринівку, Середина-Буду та Мезенівку Сумської області.

На Харківському напрямку ЗС РФ застосовували танки, реактивну та ствольну артилерію для завдання удару по Соснівці, Дуванці, Прудянці, Дементіївці, Питомнику, Руській Лозовій, Черкаських Тишках, Петрівці, Байраку, Старому Салтову, Базаліївці, Коробочкиному, Андріївці. Ворожий авіаудар зафіксовано у районі Верхнього Салтова.

На Слов'янському напрямку під артилерійський вогонь ЗС РФ потрапили населені пункти Бражківка, Карнаухівка, Сулигівка, Нова Дмитрівка, Протопопівка, Адамівка, Залиман, Мазанівка та Долина. На Донецькому напрямку російські війська здійснюють масований наступ за підтримки штурмової авіації та важкого озброєння.

На Краматорському напрямку загарбники вели вогонь по Григорівці, Сіверську, Верхньокам'янському, Закитному та Івано-Дар'ївці. На Бахмутському з артилерії ЗС РФ обстрілювали Соледар, Кодему, Білогорівку, Бахмутське, Виїмку та Вершину. У районі Зайцево, Бахмута, Яковлівки та Спірного зафіксовано роботу ворожої авіації.

Крім цього, як зазначає Генштаб, підрозділи російських військ вели розвідку боєм біля Івано-Дар'ївки, Веселого, Яковлівки, Зайцева та Бахмут, але були змушені відступити після вогневого опору ЗСУ.

На Авдіївському напрямку ЗС РФ обстрілювали з важкого озброєння Водяне, Піски, Невельське, Новоселівку, Красногорівку та Суху Балку. Роботу ворожої авіації зафіксували біля Мар'їнки, Красногорівки, Авдіївки та Новоселівки. Крім цього, ЗС РФ вели наступ у напрямку Красногорівки та Авдіївки, але були змушені відступити на колишні позиції.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках під вогонь російських військ потрапили Володимирівка, Павлівка, Оріхів, Шевченка, Гуляйполе, Новоданилівка, Степногірськ, Ольгівське, Кам'янське та Новосілка. У районі Великої Новосілки, Щербаків та Новосілки працювала армійська авіація ЗС РФ. У напрямку Великої Новосілки та Времівки ЗСУ також ліквідували російські ДРГ, які намагалися проникнути на підконтрольну Києву територію.

На Південнобузькому напрямі ЗС РФ продовжують вести оборонну операцію, застосовуючи проти підрозділів ЗСУ армійську авіацію. Окрім цього, протягом доби з артилерії загарбники обстрілювали Прибузьке, Посад-Покровське, Лупарево, Українку, Луч, Мирне, Благодатне, Новоросійське, Широке, Партизанське, Плотницьке, Білогірку, Осокорівку та Княжівку. У районі Андріївки, Осокорівки та Ольгиного зафіксовано авіаудари, а поряд із Мурахівкою, Новоолександровою та Миколаївською російські війська вели аеророзвідку.

[ + – ] ЗСУ за добу відбили наступ ЗС РФ на кількох напрямках [ + – ] ЗСУ за добу відбили наступ ЗС РФ на кількох напрямках

Нагадаємо, у Миколаєві під час тривалої комендантської години затримали сотні колаборантів.

Також повідомлялося, що контррозвідка СБУ затримала кілерів, які планували вбити керівника ГУР та голову Міноборони України.