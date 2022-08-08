У Миколаєві затримали кілька сотень прибічників окупантів, — генерал СБУ (відео)

Окрім колаборантів, співробітники СБУ під час "довгої комендантської години" у місті знайшли ще масу порушень порядків воєнного часу.

У Миколаєві під час комедіантської години, яка тривала три доби, силовики затримали близько 400 спільників російських окупантів. Про це повідомив генерал-майор Служби безпеки України Дмитро Марченко в ефірі телеканалу "Київ" 8 серпня.

"Вони передавали інформацію на інший бік. Я поки що не можу про це говорити, але операція пройшла дуже успішно", — сказав Марченко.

Він додав, що крім колабораціонізму співробітники СБУ виявили ще багато інших правопорушень.

"Вихідні пройшли не просто так", — підсумував генерал-майор.

Що цьому передувало

Декількома днями раніше стало відомо, що в Миколаєві вводять комендантську годину з вечора 5 серпня до ранку 8 серпня.

Віталій Кім повідомив, що введення комендантської години накладає ті самі обмеження, що й звичайна комендантська година у вечірній час. Людям не можна буде виходити надвір, крім певних випадків.

В ОВА заявили, що місцеві жителі можуть вигулювати собак біля своїх дворів. Гуляти з дітьми на дитячих майданчиках. Однак із собою треба брати документи, що підтверджують особу.

На практиці перевірка мала такий вигляд: перевіряльники заходили в кожну квартиру, просили мешканців пред'явити документи та переглядали вміст їх мобільних телефонів.

Загалом населення розділилося на дві частини. Одні вирішили, що їм краще відпочити, тому вони виїхали за межі області. Їх перевіряли 5 серпня на блокпостах. Інші вирішили провести "довгу комендантську годину" у місті.

Фокус також писав, що екснардеп від ОПЗЖ Ілля Кива заявив про терор і масові страти російськомовного населення в Миколаєві. На думку одіозного колишнього нардепа саме для цього в місті ввели таку розтягнуту в часі комендантську годину.

Також повідомлялося, що 5 серпня перед введенням комендантської години ЗС РФ здійснили масований обстріл Миколаєва з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок атаки загинули мирні жителі, ще, як мінімум, 10 громадян отримали різні поранення.