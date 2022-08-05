Посилення комендантської години в Миколаєві: Кива заявив про "страту російськомовних"

У своєму новому пості екснардеп розповів, що з цією метою навіть нібито "залучили іноземних найманців".

Влада України на майбутніх вихідних у прифронтовому Миколаєві готує "терор і масові страти російськомовного населення". Подібну заяву у своєму Telegram-каналі зробив обвинувачений у державній зраді екснардеп від ОПЗЖ Ілля Кива.

За його словами, влада України запланувала організувати терор і "масові страти російськомовного населення" Миколаєва.

Для здійснення своїх цілей у прифронтовому обласному центрі спеціально вводять тривалу комендантську годину — з 23:00 5 серпня до 05:00 8 серпня.

Крім того, як написав Ілля Кива, для проведення репресій "залучили іноземних найманців і членів неофашистських організацій".

"Раніше "стр*птизерка"-Кім заявляв про плани закрити Миколаїв на кілька днів, щоб знайти людей, які можуть співпрацювати з РФ. І пообіцяв виплатити по $100 кожному, хто допоможе і знешкодить російського помічника. Вони вбиватимуть людей перед втечею!" — додав екснардеп у своєму Telegram, коментуючи введення тривалої комендантської години в Миколаєві.

[ + – ] У Миколаєві під час комендантської години влаштують масові страти мирного населення, — Кива

Користувачі Twitter із гумором відреагували на публікацію Іллі Киви про те, що в Миколаєві нібито організують страти російськомовних жителів. Деякі коментатори запропонували викликати екснардепу від ОПЗЖ бригаду санітарів, а інші із сарказмом повідомили, що парламентарій "нарешті сказав правду".

"Кива "розкрив" усі карти комендантської години в Миколаєві", "Ілля Кива вирвався з дурки та накатав пост про те, що "в Миколаєві готуються до публічних страт російськомовних". Санітари, він тут, хапайте його", "Нарешті, правда від Киви", "Кива, здається, отупів до краю, сидячи в рашці та бігаючи по пропагандистських ТБ-смітниках. Він навів пост, у якому "пояснив", навіщо в Миколаєві вводиться тривала комендантська година. Комусь час викликати санітарів", "Кива збожеволів остаточно! Це вже точно "дах" потік", — написали користувачі у Twitter, коментуючи публікацію екснардепа.

[ + – ] Іллю Киву висміяли через слова про страти й терор у Миколаєві [ + – ] Іллю Киву висміяли через слова про страти й терор у Миколаєві [ + – ] Іллю Киву висміяли через слова про страти й терор у Миколаєві [ + – ] Іллю Киву висміяли через слова про страти й терор у Миколаєві

Нагадаємо, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про введення тривалої комендантської години в обласному центрі. Обмеження для цивільного населення, які запроваджуються з метою виявлення колаборантів, діятимуть із 23:00 5 серпня до 05:00 8 серпня.

Також повідомлялося, що 5 серпня ЗС РФ здійснили масований обстріл Миколаєва з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок атаки загинули мирні жителі, а ще як мінімум 10 громадян отримали різні поранення.