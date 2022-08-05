Є загиблі та поранені: росіяни обстріляли Миколаїв з РСЗВ (фото, відео)

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що внаслідок обстрілу лише в одному місці удару постраждало понад 10 людей.

Вдень 5 серпня російські окупанти завдали удару по Миколаєву. Місцеві пабліки зазначають, що росіяни вели обстріл із реактивних систем залпового вогню.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що понад 10 містян отримали поранення лише в одному місці обстрілу, також є загиблі.

"Уважно стежу за судами щодо коригувальників", — заявив при цьому Кім.

Раніше голова Миколаївської ОВА оголосив про те, що в Миколаєві вводять комендантську годину з вечора 5 серпня до ранку 8 серпня. Необхідність таких тривалих обмежень Віталій Кім пояснив боротьбою з російськими колаборантами.

Нагадаємо, 4 серпня у Миколаєві затримали підозрюваного в коригуваннях ракетних ударів ЗС РФ по місту. У липні глава Миколаївської ОВА пообіцяв виплачувати $100 кожному, хто виявить коригувальника вогню для армії окупантів.

Як повідомлялося, 31 липня під час обстрілу Миколаєва загинули відомий бізнесмен Олексій Вадатурський і його дружина. Їхній син не вірить у те, що ворожа ракета випадково влучила в будинок Вадатурських. Багато українських офіційних осіб також висловилися про те, що росіяни усвідомлено пішли на вбивство підприємця.