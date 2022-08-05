Есть погибшие и раненые: россияне обстреляли Николаев из РСЗО (фото, видео)

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в результате обстрела только в одном месте удара пострадало более 10 человек.

Днем 5 августа российские оккупанты нанесли удар по Николаеву. Местные паблики отмечают, что россияне вели обстрел из реактивных систем залпового огня.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что более 10 горожан получили ранения только в одном месте обстрела, также есть погибшие.

"Внимательно слежу за судами по корректировщикам", — заявил при этом Ким.

Ранее глава Николаевской ОВА объявил о том, что в Николаеве вводят комендантский час с вечера 5 августа до утра 8 августа. Необходимость столь длительных ограничений Виталий Ким объяснил борьбой с российскими коллаборантами.

Напомним, 4 августа в Николаеве задержали подозреваемого в корректировках ракетных ударов ВС РФ по городу. В июле глава Николаевской ОВА пообещал выплачивать $100 каждому, кто выявит корректировщика огня для армии оккупантов.

Как сообщалось, 31 июля во время обстрела Николаева погибли известный бизнесмен Алексей Вадатурский и его жена. Их сын не верит в то, что вражеская ракета случайно попала по дому Вадатурских. Многие украинские официальные лица также высказались о том, что россияне осознанно пошли на убийство предпринимателя.