В Николаеве вводят комендантский час на все выходные: что это означает, и что разрешено

Одна из целей комендантского часа — выявление коллаборантов в Николаеве. На время ограничения в ОВА призвали закупить продукты.

В Николаеве вводят комендантский час с вечера 5 августа до утра 8 августа. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Комендантский час в Николаеве — что это означает

Виталий Ким сообщил, что введение комендантского часа накладывает все те же ограничения, что и обычный комендантский час в вечернее время. Людям нельзя будет выходить на улицу, кроме определенных случаев. Одна из целей — поиск коллаборантов в городе. Поэтому глава ОВА призвал граждан сотрудничать с правоохранителями и с пониманием отнестись к закрытию города, а также закупить продукты, чтобы их хватило до понедельника.

Ким также добавил, что международные автобусы, которые должны были выехать из города выедут. Билеты никуда не пропадут, их будет сопровождать полиция. Жителей области он призвал объезжать областной центр через Вознесенск.

Комендантский час в Николаеве — что можно делать

В ОВА заявили, что местные жители могут выгуливать собак у своих дворов. Гулять с детьми на детских площадках. Однако с собой нужно брать документы, подтверждающие личность.

Комендантский час в Николаеве продлится с 23:00 5 августа до 5 утра 8 августа.

Напомним, 4 августа в Николаеве задержали подозреваемого в корректировках ракетных ударов ВС РФ по городу.

Ранее 18 июля глава Николаевской ОВА Виталий Ким пообещал заплатить $100 каждому, кто выявит помогающих российским военным наводчиков.