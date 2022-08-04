В Николаеве задержали подозреваемого в корректировках ракетных ударов ВС РФ (фото)

По данным правоохранителей, мужчина передавал российской армии точные координаты позиций украинских военных, расположение военной техники и маршруты их движения в регионе.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали еще одного корректировщика ракетных ударов России по Николаевской области. По данным правоохранителей, он передавал российской армии точные координаты позиций украинских военных, расположение военной техники и маршруты их движения в регионе. Об этом рассказали в СБУ.

Следствие установило, что подозреваемый по собственной инициативе передавал данные через группы в социальных сетях и мессенджерах, администрируемых российскими спецслужбами. По его информации, оккупанты неоднократно наносили артиллерийские и ракетные удары по городу.

В ходе обыска у задержанного были изъяты средства связи, содержащие доказательства его деятельности. Ему сообщено о подозрении.

Напомним, 18 июля глава Николаевской ОВА Виталий Ким пообещал заплатить $100 каждому, кто выявит помогающих российским военным наводчиков. Однако он подчеркнул, что указать на невиновного человека и одновременно получить деньги не выйдет.

15 июля стало известно, что в Виннице задержали 300 подозреваемых в корректировке ударов ВС РФ. Накануне глава МВД Украины сообщал лишь о нескольких десятках задержанных, которых подозревают в помощи военным РФ.