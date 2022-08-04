У Миколаєві затримали підозрюваного в коригуваннях ракетних ударів ЗС РФ (фото)

За даними правоохоронців, чоловік передавав російській армії точні координати позицій українських військових, розташування військової техніки та маршрути їхнього руху в регіоні.

Співробітники Служби безпеки України затримали ще одного коригувальника ракетних ударів Росії по Миколаївській області. За даними правоохоронців, він передавав російській армії точні координати позицій українських військових, розташування військової техніки та маршрути їхнього руху в регіоні. Про це розповіли у СБУ.

Слідство встановило, що підозрюваний за власною ініціативою передавав дані через групи у соціальних мережах та месенджерах, які адмініструють російські спецслужби. За його інформацією, окупанти неодноразово завдавали артилерійських та ракетних ударів по місту.

Під час обшуку в затриманого вилучили засоби зв'язку, що містять докази його діяльності. Йому повідомлено про підозру.

Нагадаємо, 18 липня голова Миколаївської ОВА Віталій Кім пообіцяв заплатити $100 кожному, хто виявить навідників, які допомагають російським військовим. Однак він наголосив, що вказати на невинну людину і одночасно отримати гроші не вийде.

15 липня стало відомо, що у Вінниці затримали 300 підозрюваних у коригуванні ударів ЗС РФ. Напередодні глава МВС України повідомляв лише про кілька десятків затриманих, яких підозрюють у допомозі військовим РФ.