У Миколаєві вводять комендантську годину на всі вихідні: що це означає і що дозволено

Одна з цілей комендантської години — виявлення колаборантів у Миколаєві. На час обмеження в ОВА закликали закупити продукти.

У Миколаєві вводять комендантську годину з вечора 5 серпня до ранку 8 серпня. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Комендантська година в Миколаєві — що це означає

Віталій Кім повідомив, що введення комендантської години накладає ті самі обмеження, що й звичайна комендантська година у вечірній час. Людям не можна буде виходити надвір, крім певних випадків. Одна з цілей — пошук колаборантів у місті. Тому глава ОВА закликав громадян співпрацювати з правоохоронцями та з розумінням поставитися до закриття міста, а також закупити продукти, щоб їх вистачило до понеділка.

Кім також додав, що міжнародні автобуси, які мали виїхати з міста, виїдуть. Квитки нікуди не зникнуть, їх супроводжуватиме поліція. Жителів області він закликав об'їжджати обласний центр через Вознесенськ.

Комендантська година в Миколаєві — що можна робити

В ОВА заявили, що місцеві жителі можуть вигулювати собак біля своїх дворів. Гуляти з дітьми на дитячих майданчиках. Однак із собою треба брати документи, що підтверджують особу.

Комендантська година у Миколаєві триватиме з 23:00 5 серпня до 5 ранку 8 серпня.

Нагадаємо, 4 серпня у Миколаєві затримали підозрюваного в коригуваннях ракетних ударів ЗС РФ по місту.

Раніше 18 липня голова Миколаївської ОВА Віталій Кім пообіцяв заплатити $100 кожному, хто виявить навідників, які допомагають російським військовим.