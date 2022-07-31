Внаслідок обстрілу Миколаєва загинув мільйонер і власник компанії "Нібулон" Вадатурський, — ЗМІ

Унаслідок масованих обстрілів Миколаєва, як пишуть місцеві ЗМІ, загинув Олексій Вадатурський та його дружина.

По Миколаєву вночі та вранці 31 липня російські війська завдали масованого ракетного удару. Перший удар був завданий після першої години ночі, а другий близько 5 ранку. За попередніми даними, загинула 1 людина і ще двоє отримали поранення. Ракети поцілили в готель, спорткомплекс, 2 освітні заклади та СТО, а також у житлові будинки. На місці влучень ракет почалися пожежі. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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Водночас народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі повідомив про те, що внаслідок ракетного удару по Миколаєву загинув генеральний директор та власник великої сільськогосподарської компанії "Нібулон" Олексій Вадатурський. Пізніше він видалив повідомлення.

Фото: Скриншот

Проте місцеве видання Новини N, із посиланням на свої джерела у Миколаївській міськраді, також написало про загибель Вадатурського. До того ж видання пише, що за їхньою інформацією, український підприємець загинув разом зі своєю дружиною.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич написав у своєму Telegram-каналі, що нічний ракетний обстріл міста був напевно найсильнішим з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Олексій Вадатурський народився 1947 року в Одеській області. 1991 року став генеральним директором сільськогосподарської компанії "Нібулон". Син Вадатурського був народним депутатом Верховної Ради України минулого скликання. У 2020 році видання Forbes оцінило статки бізнесмена в 450 млн доларів США.

У рейтингу Фокусу "100 найбагатших людей України 2021" Олексій Вадатурський посів 12-е місце зі статком у 876 млн доларів.

Як уже писав Фокус, внаслідок недавнього обстрілу Миколаєва, біля зупинки громадського транспорту після влучення ракети загинули 5 людей.

Водночас, як уже писав Фокус, росіяни звинуватили ЗСУ в ударі по штабу ЧФ РФ у Севастополі в день ВМС. Як стверджують окупанти, удар завдав український безпілотник, внаслідок чого є поранені.