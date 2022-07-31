Святкування скасували: окупанти звинуватили ЗСУ в ударі по штабу ЧФ РФ у Севастополі в день ВМС

Удару по російському штабу завдано Україною за допомогою безпілотника, є поранені, стверджує "губернатор" Михайло Развожаєв.

По штабу Чорноморського флоту РФ (ЧФ РФ) у тимчасово окупованому Севастополі було завдано удару, в результаті постраждали щонайменше шестеро людей. Російська сторона поклала на Україну відповідальність за атаку. Про інцидент зранку у неділю, 31 липня, повідомив так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв у своєму телеграм-каналі.

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Глава окупаційного уряду Севастополя заявив, що сьогодні, в день, коли росіяни відзначають День Військово-морських сил, українські сили вирішили зіпсувати свято. За його словами, у двір штабу прилетів невідомий об'єкт, за попередніми даними — безпілотник. У результаті є постраждалі.

"Орієнтовно о 06:02 пролунав "хлопок". Безпілотний літальний апарат атакував штаб флоту... Приводу для паніки немає, все під контролем", — сказав Развожаєв.

Агентство ТАСС з посиланням на пресслужбу ЧФ РФ повідомило, що удар по штабу був здійснений за допомогою "потужного вибухового пристрою", який було встановлено на саморобний безпілотник.

"5 людей поранено (пізніше ця кількість зросла до шести — ред.), це співробітники штабу флоту, загиблих немає. Допомогу всім надано... Двоє постраждалих під час вибуху перебувають у стані середньої тяжкості", — стверджує Развожаєв.

"Губернатор" додав, що на місці події працюють співробітники Федеральної служби безпеки РФ. Також він закликав мешканців Севастополя "зберігати спокій та по можливості залишатися вдома", додавши, що "святкові заходи з міркувань безпеки скасовано".

Зі свого боку речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у ранковому зверненні заявив, що українські Збройні сили не причетні до вибуху у дворі штабу ЧФ РФ у Севастополі.

"Впевнено можу заявити, що деокупація українського Криму та всіх українських міст у тимчасово окупованому Криму точно відбуватиметься зовсім інакше і з набагато більшою ефективністю. Наразі впевнений, що це чергова провокація з російської сторони, тим паче на тлі тих жахливих повідомлень, які приходять до нас щодня. Я говорю насамперед про Оленівку. Тому тримаємо стрій і довіряємо офіційним джерелам інформації", — сказав представник військового командування Одеської області.

Нагадаємо, за кілька днів до вибуху біля штабу ЧФ РФ у Севастополі так званий "спікер парламенту Республіки Крим" Володимир Константинов запропонував розширити "географію спецоперації" до Одеси, Миколаєва, Дніпра та Харкова. Зі свого боку 7 липня президент РФ Володимир Путін заявив, що російська армія в Україні нібито "всерйоз поки що нічого не починала".

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