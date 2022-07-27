В окупованому Криму запропонували розширити "географію спецоперації" до Одеси та Дніпра
Так званий "спікер кримського парламенту" Володимир Константинов закликає "звільняти" південні та східні міста України — Одесу, Миколаїв, Дніпро та Харків.
Так званий "спікер парламенту Республіки Крим" Володимир Константинов запропонував розширити "географію спецоперації" до Одеси, Миколаєва, Дніпра та Харкова. Про це пише російське інформаційне агентство "РИА Новости".
"Упевнений, що в південному напрямку географія спеціальної військової операції Росії має бути розширена на Одесу та Миколаїв. Харків і Дніпропетровськ [застаріла назва міста Дніпро] також мають бути "звільнені", — зокрема, заявив він.
За словами Константинова, захоплення цих територій "забезпечить кордони", а також завадить силам НАТО закріпитись у Чорноморському регіоні.
Володимир Костянтинов із 17 березня 2014 року є так званим "головою Верховної ради Криму". До окупації півострова був головою Верховної Ради Автономної Республіки Крим (2010-2014). У березні 2014 року звинувачений генпрокуратурою у державній зраді. Вважається одним із найбагатших людей Криму.
Нагадаємо, вчора, 26 липня, російські сили завдали удару по курортному селищу Затока в Одеській області. Президент України Володимир Зеленський показав відео зруйнованих житлових будинків у населеному пункті, де немає військових і стратегічних об'єктів.
Раніше постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева розповіла, що українські політики надають пріоритет у звільненні Криму шляхом дипломатії, але використання військових елементів не виключено.