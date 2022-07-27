В окупованому Криму запропонували розширити "географію спецоперації" до Одеси та Дніпра

Так званий "спікер кримського парламенту" Володимир Константинов закликає "звільняти" південні та східні міста України — Одесу, Миколаїв, Дніпро та Харків.

Так званий "спікер парламенту Республіки Крим" Володимир Константинов запропонував розширити "географію спецоперації" до Одеси, Миколаєва, Дніпра та Харкова. Про це пише російське інформаційне агентство "РИА Новости".

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"Упевнений, що в південному напрямку географія спеціальної військової операції Росії має бути розширена на Одесу та Миколаїв. Харків і Дніпропетровськ [застаріла назва міста Дніпро] також мають бути "звільнені", — зокрема, заявив він.

За словами Константинова, захоплення цих територій "забезпечить кордони", а також завадить силам НАТО закріпитись у Чорноморському регіоні.

Володимир Костянтинов із 17 березня 2014 року є так званим "головою Верховної ради Криму". До окупації півострова був головою Верховної Ради Автономної Республіки Крим (2010-2014). У березні 2014 року звинувачений генпрокуратурою у державній зраді. Вважається одним із найбагатших людей Криму.

Нагадаємо, вчора, 26 липня, російські сили завдали удару по курортному селищу Затока в Одеській області. Президент України Володимир Зеленський показав відео зруйнованих житлових будинків у населеному пункті, де немає військових і стратегічних об'єктів.

Раніше постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева розповіла, що українські політики надають пріоритет у звільненні Криму шляхом дипломатії, але використання військових елементів не виключено.