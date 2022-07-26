Зеленський показав відео з наслідками удару по курорту Затока на Одещині

У місцевих пабліках пишуть, що ціллю росіян є міст через Дністровський лиман. За фактом під обстріл окупантів потрапляють житлові будинки місцевих мешканців та цивільні об'єкти.

Володимир Зеленський опублікував відео з руйнуваннями після сьогоднішнього удару ЗС РФ по курортному селищу Затока на Одещині. Про це президент України написав на своїй сторінці в Instagram.

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"Люди відпочивали та жили. Просто жили. Ні баз, ні військ. Просто терористам із РФ захотілося постріляти", — прокоментував глава держави.

Також Зеленський наголосив, що окупантам доведеться відповісти за всі скоєні ними воєнні злочини в Україні.

"За все відповідатимуть. Кожен. Кожен "визволитель", який руйнує наше життя", — заявив президент.

Чому б'ють по Затоці?

У місцевих пабліках люди пишуть, що ціллю росіян є міст через Дністровський лиман. За фактом під обстріл ЗС РФ потрапляють житлові будинки місцевих мешканців та цивільні об'єкти.

Перший ракетний удар по Затоці загарбники завдали ще 26 квітня. Про руйнування мосту в Затоці повідомлялося ще 17 травня. Тоді оперативне командування "Південь" поінформувало, що переправа зруйнована настільки, що ремонтні роботи вимагатимуть тривалого часу і значного вкладення коштів. Також військові наголосили, що експлуатація мосту наразі неможлива. З усім тим, росіяни продовжують завдавати ударів по курортному селищу.

Нагадаємо, сьогодні, 26 липня, ЗС РФ завдали масованого ракетного удару по півдні України, зокрема, за допомогою авіації. Він припав на Одеську та Миколаївську області.

25 липня експерт Михайло Самусь розповів, що російська армія обстрілюватиме порти та мости на помсту за успіхи ЗСУ під Херсоном. Тому потрібно забезпечити країну системами ППО.