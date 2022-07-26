Зеленский показал видео с последствиями удара по курорту Затока в Одесской области

В местных пабликах пишут, что целью россиян является мост через Днестровский лиман. По факту под обстрел оккупантов попадают жилые дома местных жителей и гражданские объекты.

Владимир Зеленский опубликовал видео с разрушениями после сегодняшнего удара ВС РФ по курортному поселку Затока в Одесской области. Об этом президент Украины написал на своей странице в Instagram.

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"Люди отдыхали и жили. Просто жили. Ни баз, ни войск. Просто террористам из РФ захотелось пострелять", — прокомментировал глава государства.

Также Зеленский подчеркнул, что оккупантам придется ответить за все совершенные ими военные преступления в Украине.

"За все будут отвечать. Каждый. Каждый "освободитель", который разрушает нашу жизнь", – заявил президент.

Почему бьют по Затоке?

В местных пабликах люди пишут, что целью россиян является мост через Днестровский лиман. По факту под обстрел ВС РФ попадают жилые дома местных жителей и гражданские объекты.

Первый ракетный удар по Затоке захватчики нанесли еще 26 апреля. О разрушении моста в Затоке сообщалось еще 17 мая. Тогда оперативное командование "Юг" проинформировало, что переправа разрушена настолько, что то ремонтные работы потребуют длительного времени и значительного вложения средств. Также военные подчеркнули, что эксплуатация моста в настоящее время невозможна. Тем не менее, россияне продолжают наносить удары по курортному поселку.

Напомним, сегодня, 26 июля, ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по югу Украины, в частности, с помощью авиации. Он пришелся на Одесскую и Николаевскую области.

25 июля эксперт Михаил Самусь рассказал, что российская армия будет обстреливать порты и мосты в отместку за успехи ВСУ под Херсоном. Поэтому нужно обеспечить страну системами ПВО.