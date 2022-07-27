В оккупированном Крыму предложили расширить "географию спецоперации" до Одессы и Днепра

Так называемый "спикер крымского парламента" Владимир Константинов призывает "освобождать" южные и восточные города Украины – Одессу, Николаев, Днепр и Харьков.

Так называемый "спикер парламента Республики Крым" Владимир Константинов предложил расширить "географию спецоперации" до Одессы, Николаева, Днепра и Харькова. Об этом пишет российское информационное агентство "РИА Новости".

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"Уверен, что в южном направлении география специальной военной операции России должна быть расширена на Одессу и Николаев. Харьков и Днепропетровск [устаревшее название города Днепр] также должны быть "освобождены", – в частности, заявил он.

По словам Константинова, захват этих территорий "обезопасит границы", а также помешает силам НАТО закрепиться в Черноморском регионе.

Владимир Константинов с 17 марта 2014 года является так называемым "главой Верховного совета Крыма". До оккупации полуострова был председателем Верховной Рады Автономной Республики Крым (2010-2014 гг.). В марте 2014 года обвинен генпрокуратурой в государственной измене. Считается одним из самых богатых людей Крыма.

Напомним, вчера, 26 июля, российские силы нанесли удар по курортному поселку Затока в Одесской области. Президент Украины Владимир Зеленский показал видео разрушенных жилых домов в населенном пункте, где нет военных и стратегических объектов.

Ранее постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева рассказала, что украинские политики отдают приоритет в освобождении Крыма путем дипломатии, но использование военных элементов не исключено.