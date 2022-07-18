Первыми зайдут военные: у Зеленского рассказали, как освободят Крым

Пути освобождения Крыма зависят от ситуации на фронте. Представитель президента Украины в АР Крым уверена, что для этого понадобятся военные элементы.

Украинские политики отдают приоритет в освобождении Крыма путем дипломатии, но использование военных элементов не исключено. Об этом сказала постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева в интервью "Укринформу".

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Представитель напомнила о стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма, которую утвердили в 2021 году. В документе основным инструментом освобождения Крыма прописан дипломатический путь и действия Украины в гуманитарной, социальной, военной, международной сферах.

"Основной инструмент деоккупации – дипломатический путь. Но не только. Мы не исключали в стратегии и другие инструменты. Конечно, после 24 февраля (день начала полномасштабной войны с Россией) многое изменилось", – прокомментировала Ташева.

По ее словам, стало уже очевидным, что первыми на территорию Крыма зайдут военные.

"Поэтому использование военных элементов при деоккупации Крыма точно будет. Основным инструментом все равно будет политика дипломатического диалога. Поэтому в первую очередь дипломатия, но также и военные элементы", – отметила Ташева.

Процесс освобождения Крыма будет зависеть от ситуации на фронте, на юге, и как ВСУ будут выгонять врага из других временно оккупированных территорий, подчеркнула представитель президента.

Освобождение Крыма – настроения на полуострове после 24 февраля

Тамила Ташева заявила о сильном изменении в настроениях людей после 24 февраля. Многие ждут освобождения захваченных Россией территорий.

"Это сразу чувствуется, когда начинаешь общаться как с переселенцами из Крыма, так и с проживающими там. Все понимают, что после полномасштабного вторжения возвращение полуострова значительно ускорится. Хотя никто не говорит, что это произойдет прямо сейчас", – сказала она.

В Крыму есть и те, кто боится военного пути возвращения полуострова. Есть и пророссийски настроенные и россияне, которые выезжают из Крыма.

"Потому что понимают – что-то происходит и они эти процессы не контролируют… Никаких компромиссов мы не допустим, торговать своей территорией не будем. Освободим абсолютно все территории", резюмировала Ташева.

Напомним, что 17 июля бывший президент РФ Дмитрий Медведев пригрозил использованием ядерного оружия за возможные удары по Крымскому полуострову. "В случае если что-то подобное произойдет, для них всех там наступит одномоментно судный день", – говорил он.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в ответ на это назвал Медведева маленьким и забытым историей человеком, который сейчас вызывает жалость.

Россия использует Крымский мост для переброски подкреплений оккупантов. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов говорил, что Украина уничтожит мост, как только будет такая возможность.