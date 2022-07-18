"Наступит судный день, укрыться будет сложно": Медведев пригрозил ядерным оружием за Крым

Медведев назвал "экзальтированными кровавыми клоунами" представителей Украины, которые говорят об ударах по Крыму. По его словам, если подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит судный день. Очень быстрый и тяжелый.

Накануне во время встречи с ветеранами в Волгограде бывший президент России Дмитрий Медведев, который сейчас работает на должности зампреда Совета Безопасности РФ, вновь напомнил о ядерном потенциале своей страны и предупредил о последствиях за возможные удары по территории оккупированного Крымского полуострова. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

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"Отдельные экзальтированные кровавые клоуны, которые там выскакивают периодически с какими-то заявления, еще и пытаются угрожать нам, имея в виду нападение на Крым и т.д., — заявил Медведев. — Они понимают последствия таких заявлений, а последствия очевидны: в случае если что-то подобное произойдет, для них всех там наступит одномоментно судный день. Очень быстрый. И тяжелый. Укрыться будет очень сложно". Судя по всему, под этим подразумеваются применение тактического ядерного оружия.

Бывший российский президент также назвал сложившееся положение вещей очень сложной страницей в современной истории, но выразил уверенность, что РФ выйдет из этого испытания с честью, станет крепче и сильнее.

Он повторил слова Путина, сказанные в преддверии масштабного вторжения российских войск в Украину 24 февраля. По утверждению чиновника, дальнейшее развитие России, обладающей крупнейшим ядерным потенциалом, предусматривает захват новых территорий.

"Мы добьемся поставленных целей во имя развития нашей страны и для того, чтобы не подвести наших дорогих ветеранов, которые отстояли нашу родину во время Великой отечественной войны", — сказал Медведев.

Напомним, что, по словам Данилова, Украина уничтожит Крымский мост, как только появится такая возможность. Потому как сейчас мост, соединяющий оккупированный полуостров с Краснодарским краем РФ, используется для переброски подкреплений российских войск.

Новые американские ракеты ATACMS, которые ВСУ может получить, бьют на 300 км. Они позволили бы держать на прицеле Крымский мост, военные базы полуострова и русские военные корабли в крымских портах.

Ранее Фокус сообщал, что ситуация в Украине изменилась конкретно после появления американских РСЗО. Такую оценку текущему положению дал глава Минобороны Украины Алексей Резников. С его слов, HIMARS позволили снизить интенсивность вражеского огня. А в тандеме с M270 они позволят ВСУ еще сильнее изменить расстановку сил.