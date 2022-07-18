"Настане судний день, сховатися буде складно": Медведєв пригрозив ядерною зброєю за Крим

Медведєв назвав "екзальтованими кривавими клоунами" представників України, які говорять про удари по Криму. За його словами, якщо таке станеться, для них усіх там миттєво настане судний день. Дуже швидкий і важкий.

Напередодні під час зустрічі з ветеранами у Волгограді колишній президент Росії Дмитро Медведєв, який зараз працює на посаді заступника голови Ради Безпеки РФ, знову нагадав про ядерний потенціал своєї країни та попередив про наслідки за можливі удари по території окупованого Кримського півострова. Про це повідомляється в його Telegram-каналі.

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"Окремі екзальтовані криваві клоуни, які там вискакують періодично з якимись заявами, ще й намагаються погрожувати нам, маючи на увазі напад на Крим тощо, — заявив Медведєв. — Вони розуміють наслідки таких заяв, а наслідки очевидні: якщо щось подібне станеться, для них усіх там настане одномоментно судний день. Дуже швидкий. І важкий. Сховатися буде дуже складно". Зважаючи на все, мається на увазі застосування тактичної ядерної зброї.

Колишній російський президент також назвав стан речей, що склався, дуже складною сторінкою в сучасній історії, але висловив упевненість, що РФ вийде з цього випробування з честю, стане міцнішою та сильнішою.

Він повторив слова Путіна, сказані напередодні масштабного вторгнення російських військ України 24 лютого. За твердженням чиновника, подальший розвиток Росії, що має найбільший ядерний потенціал, передбачає захоплення нових територій.

"Ми досягнемо поставленої мети в ім'я розвитку нашої країни та для того, щоб не підвести наших дорогих ветеранів, які відстояли нашу батьківщину під час Великої Вітчизняної війни", — сказав Медведєв.

Нагадаємо, що, за словами Данілова, Україна знищить Кримський міст, щойно з'явиться така можливість. Тому що зараз міст, що з'єднує окупований острів із Краснодарським краєм РФ, використовується для перекидання підкріплень російських військ.

Нові американські ракети ATACMS, які ЗСУ може отримати, б'ють на 300 км. Вони дозволили б тримати на прицілі Кримський міст, військові бази півострова та російські військові кораблі в кримських портах.

Раніше Фокус повідомляв, що ситуація в Україні змінилася безпосередньо після появи американських РСЗВ. Таку оцінку поточному положенню дав голова Міноборони України Олексій Резніков. За його словами, HIMARS дозволили знизити інтенсивність ворожого вогню. А в тандемі з M270 вони дозволять ЗСУ ще більше змінити розстановку сил.